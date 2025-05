Vendas no varejo crescem 0,4% em abril sobre um ano antes, aponta Stone

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas no varejo brasileiro cresceram 0,4% em abril em relação ao mesmo período do ano passado e expandiram 0,6% na comparação com março, segundo levantamento mensal da empresa de meios de pagamento Stone divulgado nesta terça-feira.

"Em abril, continuamos observando sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, com aumento da taxa de desemprego e diminuição da geração de empregos formais", afirmou o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, Matheus Calvelli, em comunicado à imprensa.

O economista também chamou atenção para o alto nível de endividamento das famílias e uma inflação ainda elevada.

"Embora alguns indicadores mostrem certa estabilidade, o cenário geral ainda é de desaceleração da atividade econômica. Por isso, é prematuro falar em reversão dessa tendência -- será preciso acompanhar os próximos meses para entender se há, de fato, uma mudança no ritmo da economia", acrescentou Calvelli.

Na análise mensal, apenas um de oito segmentos analisados pela Stone mostrou queda em abril, o de Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo, que recuou 2,2%.

Os demais segmentos, que incluem Livros, Jornais, Revistas e Papelaria; Material de Construção; Tecidos, Vestuário e Calçados; e Móveis e Eletrodomésticos, subiram entre 0,2% e 7%.

Já no comparativo anual, o segmento de Combustíveis e Lubrificantes teve o melhor desempenho, com alta de 5,8%, seguido por Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (4,0%) e Tecidos, Vestuário e Calçados (3,3%). O restante caiu entre 1,5% e 3,2%, com exceção de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria, que permaneceu estável.

"Apesar da leve melhora observada na maioria dos setores em abril, as altas não foram suficientes para compensar as quedas registradas no mês anterior", disse Calvelli. "De forma geral, o varejo ainda opera em ritmo lento, sem sinal claro de recuperação sustentada."

A Stone afirmou ainda que em abril o comércio digital teve alta mensal de 5,3%, enquanto o físico apresentou crescimento de 0,3%. Já no comparativo anual, o comércio digital retraiu 4,8% e o físico avançou 1,3%.

O indicador IGet, desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, apontou para um crescimento de 6,1% nas vendas no varejo em abril ante o mesmo período de 2024, enquanto o índice da Cielo apresentou um avanço de 1,6%, descontada a inflação.

(Por Patricia Vilas Boas)