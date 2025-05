Unica: Centro-Sul processa 17,725 milhões de t de cana na 2ª quinzena de abril

São Paulo, 13 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 17,725 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de abril da safra 2025/26 (abril a março), em comparação com 34,998 milhões de tonelada na temporada anterior, o que representa queda de 49,35%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta terça-feira, 13.De acordo com o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, as condições climáticas afetaram o ritmo de moagem no período. "Em razão das condições climáticas desfavoráveis à operacionalização da colheita, principalmente em virtude das chuvas no oeste de São Paulo e nos Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, o ritmo da moagem na segunda metade de abril ficou aquém do processamento histórico de cana-de-açúcar para o período", disse, em nota. Na segunda metade de abril, 44 unidades produtoras de cana-de-açúcar deram início à safra 2025/26. São, assim, 222 unidades produtoras operando na região Centro-Sul, das quais 205 unidades com processamento de cana, dez empresas que fabricando etanol a partir do milho e sete usinas flex. No igual período na safra 2024/25, operavam 221 unidades produtoras, das quais 204 com processamento de cana, nove empresas produzindo etanol a partir do milho e oito usinas flex.Além da queda na moagem, a qualidade da matéria-prima teve recuo de 3,97%, com o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de abril de 110,64 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 115,22 kg por tonelada do igual período da safra 2024/25.A produção de açúcar na segunda metade de abril foi de 856 mil toneladas, volume que representa queda de 53,79% ante 1,85 milhão de toneladas do igual período da safra 2024/25.Na segunda metade de abril, 985 milhões de litros (-35,37%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 966 milhões de litros (-36,82%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 465,09 milhões de litros (-17,29%).Do total de etanol produzido na segunda metade de abril, 36,43% foram provenientes do milho, com 358,87 milhões de litros, em comparação com 292,77 milhões de litros no igual período do ciclo 23/24, aumento de 22,08%.