Trump inicia visita ao Golfo com foco em acordos econômicos

Por Gram Slattery e Pesha Magid

RIAD (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Arábia Saudita nesta terça-feira, no início de uma visita de quatro dias à rica região do Golfo, concentrando-se mais em acordos econômicos do que em questões de segurança regional, que vão desde a guerra em Gaza até as negociações sobre o programa nuclear do Irã.

Com um grupo de poderosos líderes empresariais norte-americanos a reboque, Trump está visitando Riad, local de um Fórum de Investimento Arábia Saudita-EUA, antes de ir ao Catar na quarta-feira e aos Emirados Árabes Unidos na quinta-feira. Ele não programou uma parada em Israel, uma decisão que levantou questões sobre a posição do aliado próximo nas prioridades de Washington.

"Embora a energia continue sendo a base de nosso relacionamento, os investimentos e as oportunidades de negócios no reino se expandiram e se multiplicaram muitas e muitas vezes", disse o ministro saudita de Investimentos, Khalid al-Falih, na abertura do fórum.

"Como resultado (...) quando sauditas e norte-americanos unem forças, coisas muito boas acontecem e, na maioria das vezes, grandes coisas acontecem quando essas joint ventures acontecem", declarou ele antes da chegada de Trump.

Trump espera garantir trilhões de dólares de investimentos dos produtores de petróleo do Golfo. A Arábia Saudita havia prometido US$600 bilhões, mas Trump disse que quer US$1 trilhão do reino, um dos mais importantes aliados de Washington.

O Fórum de Investimento Arábia Saudita-EUA começou com um vídeo que mostrava águias e falcões em ascensão e celebrava a longa história entre os Estados Unidos e o reino.

Na frente de um salão palaciano estavam Larry Fink, presidente-executivo da Blackrock, Stephen A. Schwartzman, presidente-executivo da Blackstone, o secretário do Tesouro Scott Bessent, o ministro das Finanças saudita Mohammed Al Jadaan e Falih.

Falando em um painel do fórum quando Trump aterrissou em Riad, Fink disse que havia viajado para a Arábia Saudita mais de 65 vezes em 20 anos. Embora o reino fosse influente quando ele começou a visitá-lo, agora estava "assumindo o controle" e ampliando sua economia para além de sua base petrolífera, afirmou ele.

Após o pouso, Trump deu um soco no ar quando viu o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, também conhecido como MbS, antes de apertar a mão do líder de facto.

MbS concentrou-se em diversificar a economia do reino em um grande programa de reformas chamado Vision 2030, que inclui "Giga-projetos" como o NEOM, uma cidade futurista do tamanho da Bélgica.

O reino teve que reduzir algumas de suas ambições grandiosas devido ao aumento dos custos e à queda dos preços do petróleo.

Junto com Trump em um almoço com MbS estão importantes empresários dos EUA, incluindo o bilionário Elon Musk, chefe da Tesla e da SpaceX, e o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman.

A Arábia Saudita e os EUA mantêm fortes laços há décadas, com base em um acordo rígido em que o reino fornece petróleo e a superpotência fornece segurança.