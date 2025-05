Trégua comercial entre EUA e China diminui temores da UE de ser inundada por produtos chineses

BRUXELAS (Reuters) - O abrandamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China é um passo na direção certa e ajuda a reduzir temores europeus de serem inundados com produtos chineses redirecionados do mercado americano, disse o comissário econômico europeu Valdis Dombrovskis.

Falando a repórteres após uma reunião dos ministros das finanças da União Europeia nesta terça-feira, Dombrovskis observou, no entanto, que a redução das tarifas após as negociações do fim de semana na Suíça valerá por 90 dias e que as taxas que permaneceram ainda são altas.

"Obviamente, a diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China está indo na direção certa, mas vale a pena observar que as tarifas de 30% que os EUA continuarão a aplicar aos produtos chineses, também nesse período de 90 dias, ainda são um nível tarifário bastante alto e, consequentemente, distorcem o comércio", disse ele.

"Mas é claro que isso pode aliviar um pouco preocupações com desvio de comércio que tínhamos", disse Dombrovskis em uma coletiva de imprensa.

Em 8 de abril, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu à China que garantisse que os produtos que não pudessem mais entrar nos EUA devido às tarifas proibitivas não fossem redirecionados à UE.

Na segunda-feira, Washington também anunciou que os Estados Unidos reduzirão tarifa para itens de baixo valor importados da China, diminuindo ainda mais a escalada de uma guerra comercial potencialmente prejudicial entre as duas maiores economias do mundo.

(Reportagem de Jan Strupczewsk)