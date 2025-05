Android vai mudar: confira novidades no design do sistema operacional

O Google preparou hoje um evento online especial para apresentar as novidades do Android 16, sistema operacional da empresa para celulares. Entre os destaques estão mudanças de design e mais recursos de segurança.

Muitas das novidades, anunciadas no The Android Show, chegarão primeiro aos celulares Pixel, do Google, e, em seguida, começarão a ser distribuídas para smartphones de outras fabricantes, como Samsung, Motorola, Xiaomi, entre outros, ainda este ano.

Segundo a empresa, o objetivo é oferecer uma experiência mais fluida, responsiva e pessoal para os usuários.

Design com Material 3 Expressive

Imagem: Reprodução

O Android 16 utiliza as regras de design presentes na interface Material 3 Expressive, que envolveu 46 pesquisas com 18 mil pessoas para deixar a aparência dos aplicativos e do sistema operacional ainda mais personalizada. Exemplos:

Sistema de animações mais naturais e dinâmicas. "Por exemplo, quando você descarta uma notificação, as outras ao lado dela respondem sutilmente ao seu [movimento de] arrastar."

Elementos gráficos mais expressivos para que os usuários identifique melhor, por exemplo, botões de ação (como o de enviar um e-mail).

Aplicações com formas arredondadas.

Maior variedade de fontes e tamanhos de texto, para você personalizar conforme desejar.

Ícones de ação (como o de enviar mensagens) melhor posicionados.

Notificações exibidas na tela do celular de cara nova, sendo atualizadas em tempo real, principalmente durante o uso de aplicativos de comida ou entregas em geral.

Notificação de delivery de comida na tela do celular Imagem: Reprodução

Cores mais vibrantes, componentes mais responsivos e uma tipografia destacada devem fazer parte ainda de apps como Google Fotos, Fitbit e Gmail. Até mesmo o WearOS, sistema operacional utilizado por smartwatches, como Galaxy Watch, deve ganhar um visual similar ao do sistema do celular, mais fluido e vibrante.

"O design expressivo faz você sentir algo. Ele inspira emoção, comunica funcionalidade e ajuda os usuários a atingir seus objetivos", resumiu a empresa em seu site.

De acordo com a companhia, as mudanças levaram em conta testes envolvendo emoções de usuários ao entrar em contato com a interface do Android. Durante o estudo realizado, o Google analisou:

Rastreamento ocular: analisando onde os usuários concentram sua atenção.

Pesquisas e grupos focais: avaliando respostas emocionais a diferentes designs.

Experimentos: coletando sentimentos e preferências.

Usabilidade: ver a rapidez com que os participantes conseguem entender e usar uma interface.

Mais IA no celular

Durante a apresentação do Google não faltaram menções a respeito do Gemini. Ao que tudo indica, a ferramenta de IA da companhia deverá funcionar cada vez mais como um assistente virtual inteligente — e de voz — no lugar de um sistema que depende de comandos escritos.

A prova disso envolveu dois exemplos dados durante o evento. No primeiro, o Gemini ajudou encontrar uma informação específica (como o horário do almoço em um dia cheio compromissos) usando apenas informações de texto presentes na tela do celular e "lidas" pela ferramenta.

No outro caso, a câmera do telefone foi usada para visualizar o ambiente ao redor e responder a perguntas sobre o que a IA estava "vendo" ali na hora. O exemplo envolveu acessórios para maquiagem posicionados em uma mesa. A pergunta "o que tudo isso faz?" foi feita. Em segundos, o Gemini respondeu o que era cada item e como funcionavam.

Celulares que devem receber Android 16

No Brasil, marcas como Motorola, Oppo, Realme, Samsung e Xiaomi devem receber a atualização de sistema em seus smartphones mais recentes. Abaixo, o Guia de Compras UOL lista alguns celulares lançados neste ano, com bom custo-benefício e que devem receber o Android 16 depois que ele for liberado oficialmente.

