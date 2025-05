Tatum sofreu ruptura do tendão de Aquiles na derrota dos Celtics

A estrela do Boston Celtics, Jayson Tatum, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles direito na derrota nos playoffs da NBA para o New York Knicks na segunda-feira, confirmou o Celtics nesta terça (13).

"Jayson Tatum passou por uma cirurgia bem-sucedida hoje para reparar uma ruptura no tendão de Aquiles direito", anunciou o Celtics em uma publicação nas redes sociais, sem mencionar uma possível data de retorno do seu astro.

No último jogo da temporada 2024-25, Tatum liderou os Celtics com 42 pontos, mas os atuais campeões perderam para os Knicks e ficaram a uma derrota da eliminação.

"Uma derrota é uma derrota", disse o dominicano Al Horford. "O que mais me preocupa é o Jayson. Quero estar ao lado dele, e essa é a minha prioridade".

No balanço da temporada regular, Tatum teve uma média de 27 pontos, nove rebotes e seis assistências em 72 jogos.

Antes do início da temporada 2024-25, Tatum integrou a seleção dos Estados Unidos que ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris-2024.

