S&P 500 e Nasdaq sobem com mercados atentos a dados de inflação

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta terça-feira, com os investidores analisando novos dados de inflação dos Estados Unidos e avaliando suas implicações para a política monetária, após uma forte alta do mercado com a trégua comercial temporária entre a China e os EUA.

Os preços ao consumidor dos EUA tiveram leve alta em abril, com a inflação geral aumentando 0,2% no mês passado, depois de ter caído 0,1% em março. Economistas consultados pela Reuters previam avanço 0,3%.

O índice subiu 2,3% nos 12 meses até abril, depois de avançar 2,4% no período de 12 meses até março.

"Em termos de expectativas de inflação e política monetária, estamos praticamente na mesma situação em que estávamos antes da divulgação do relatório", disse Jordan Rizzuto, diretor de investimentos da GammaRoad Capital Partners.

"Esperamos que o Fed continue em um modo de esperar para ver até que vejamos alguma materialização adicional das pressões dos preços que podem vir das novas políticas comerciais."

Operadores se inclinaram para apostas de que o Fed adiará a redução da taxa de juros até setembro, embora ainda prevendo dois cortes de 25 pontos-base até o final do ano.

Pesando sobre o Dow, a UnitedHealth caía 12,2% depois que a empresa de seguros suspendeu sua previsão anual e seu presidente-executivo deixou o cargo.

Sete dos 11 subsetores do S&P 500 tinham alta, com uma queda de 2,4% no setor de saúde liderando as perdas.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,38%, para 42.260,41 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,21%, a 5.856,22 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,57%, para 18.815,27 pontos.