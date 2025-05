SLC Agrícola mais que dobra lucro no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A SLC Agrícola divulgou nesta terça-feira um lucro líquido de R$510,7 milhões no primeiro trimestre, mais que dobrando o lucro de R$228,9 milhões apurado no mesmo período do ano passado, de acordo com seu relatório de resultados.

"O principal fator que contribuiu para essa variação foi o aumento de R$429,9 milhões no resultado bruto", explicou a empresa em balanço financeiro ao mercado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou R$943,7 milhões nos três primeiros meses do ano, expansão de 34% em base anual, com a margem Ebitda passando de 36% para 40,5%.

A receita líquida da companhia, uma das maiores produtoras de grãos e oleaginosas do Brasil, totalizou R$2,3 bilhões no período, crescimento de 19% ano a ano, com a margem bruta 13,2 pontos percentuais mais alta, em 46,2%.

A SLC Agrícola também informou que houve consumo de caixa de R$1,4 bilhão no trimestre, efeito principalmente de pagamentos relacionados à aquisição de terras, encerrando o período com uma relação dívida líquida/Ebitda ajustado em 2,27 vezes.

A empresa anunciou em março a aquisição de mais de 47 mil hectares totais de terra nos Estados da Bahia e de Minas Gerais e a compra da Sierentz Agro Brasil, que atua na produção de soja, milho e outros produtos agrícolas, bem como na criação de gado em sistema de integração lavoura-pecuária.

"O primeiro trimestre de 2025 da SLC Agrícola foi marcado pelo forte investimento no crescimento", disse a SLC no balanço, acrescentando que o período também foi marcado pelo encerramento do plantio das culturas de segunda safra, milho e o algodão e pela fase final da colheita de soja.