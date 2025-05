Sinner vence Cerúndolo e vai às quartas de final do Masters 1000 de Roma

O número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, que está de volta ao circuito da ATP após uma suspensão de três meses, garantiu sua terceira vitória consecutiva, desta vez contra o argentino Francisco Cerúndolo (18º) nesta terça-feira (13) e se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Roma.

Sinner, de 23 anos, venceu por 7-6 (7/2) e 6-3 e vai enfrentar o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud (7º) e o espanhol Jaume Munar (66º) na quinta-feira valendo uma vaga nas semifinais.

Grande especialista em quadras de saibro, Cerúndolo, de 26 anos, havia derrotado Sinner nas oitavas de final do torneio romano, dois anos atrás.

O início da partida teve que ser adiado por mais de três horas devido a uma longa interrupção causada por uma tempestade.

Com esta vitória, o italiano iguala seu melhor resultado no Foro Itálico, onde chegou às quartas de final em 2022.

O três vezes campeão de torneios do Grand Slam, cuja última derrota foi em 1º de outubro de 2024, chegou assim a sua 24ª vitória consecutiva.

Desde a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz na final do torneio de Pequim, Sinner venceu o Masters 1000 de Xangai, o ATP Finals de Turim, a Copa Davis com a Itália e, em janeiro, o Aberto da Austrália pela segunda vez consecutiva.

Ele então se afastou do circuito de fevereiro a maio em um acordo firmado com a Agência Mundial Antidoping (Wada) após dois exames de doping positivos em março de 2024 para clostebol, um esteroide anabolizante, atribuídos à contaminação acidental de seu fisioterapeuta.

