Setor de alimentação animal deve crescer 3% em 2025, projeta Sindirações

São Paulo, 13 - O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) projeta crescimento de 3% na produção de rações, concentrados e suplementos em 2025, para cerca de 94 milhões de toneladas. A estimativa, informada em nota, acompanha o desempenho das cadeias de proteína animal e é sustentada pela recuperação do ciclo pecuário e pela expectativa de custos mais favoráveis para os insumos.Em 2024, o setor movimentou R$ 160 bilhões, considerando o custo de aquisição de ingredientes vegetais, animais, minerais e aditivos químicos. A produção alcançou 91,1 milhões de toneladas. "Essa expectativa está fortemente atrelada ao desempenho das cadeias produtivas de proteínas animais (carnes, leite, ovos e organismos aquáticos), muito embora as previsões de crescimento dependam de diversas variáveis", afirmou, na nota, o CEO da entidade, Ariovaldo Zani.A indústria deverá consumir, em 2025, cerca de 60 milhões de toneladas de milho e 20 milhões de toneladas de farelo de soja, insumos que representam mais de 70% dos custos de produção de rações para aves e suínos. O Sindirações chama atenção para a crescente competição por esses grãos com outros setores, como biocombustíveis e exportação. "A disputa quantitativa pelos cereais e oleaginosas continuará crescendo nos anos vindouros", alertou Zani.