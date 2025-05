Secretário de saúde, Kennedy Jr. nada em córrego com esgoto nos EUA

O secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., postou fotos dele e da família nadando em um córrego contaminado, onde não é permitido entrar.

O que aconteceu

Robert fez o passeio com quatro filhos e os dois netos e compartilhou os registros no domingo. ''Caminhada do Dia das Mães no Dumbarton Oaks Park com Amaryllis, Bobby, Kick e Jackson, e um mergulho com meus netos, Bobcat e Cassius, em Rock Creek'', escreveu na legenda em publicação no X.

Ele aparece mergulhado nas águas e até lava uma das crianças no local - que é usado para escoamento de esgoto. O Rock Creek atravessa grande parte do noroeste de Washington e é utilizado para drenar esgoto e águas das chuvas. Por isso, apresenta contaminação fecal generalizada e é habitat de inúmeras bactérias, incluindo a E. coli.

Entrar em cursos d'água da cidade está proibido há mais de 50 anos. ''O Rock Creek possui altos níveis de bactérias e outros patógenos infecciosos que tornam a natação, a caminhada e qualquer contato com a água um risco à saúde humana. Proteja-se e proteja seus cães permanecendo nas trilhas e longe do riacho. Todos os cursos d'água do Distrito estão sujeitos à proibição de natação - isso também inclui a caminhada'', alerta o site do Serviço Nacional de Parques.

Robert já esteve envolvido em outras polêmicas sanitárias anteriormente. Na década de 1970, ele ganhou reputação de aventureiro após consumir carne de animais selvagens e pegar doenças em viagens à América do Sul e em safáris africanos. Ele também já manipulou carcaças de animais mortos, como baleia e urso, e disse que um verme parasita havia ''entrado em seu cérebro, comido uma parte dele e morrido''.

A imprensa americana pediu comentários ao secretário do presidente Donald Trump. Até o momento, no entanto, Robert não se manifestou sobre o assunto.