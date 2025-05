Republicanos expressam preocupações com plano de Trump de aceitar avião do Catar

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Vários congressistas republicanos levantaram preocupações nesta terça-feira sobre o desejo do presidente dos EUA, Donald Trump, de aceitar um avião de US$400 milhões do Catar, com pelo menos um deles observando que isso poderia representar um risco à segurança.

Trump disse na segunda-feira que seria "estúpido" recusar a oferta do Qatar do avião Boeing 747-8, que seria usado como o Air Force One, o jato em que os presidentes norte-americanos viajam quando voam ao redor do mundo.

"Haverá muita análise", disse o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, de Dakota do Sul, a repórteres. "Há muitas e muitas questões em torno disso, que acredito que atrairão questionamentos muito sérios."

O presidente do Comitê de Comércio do Senado, Ted Cruz, do Texas, um republicano que há muito tempo critica a política externa do Catar, disse à CNBC que tinha preocupações sobre tal acordo.

"O avião representa problemas significativos de espionagem e vigilância, então veremos como essa questão se desenrola", disse.

O Departamento de Defesa já está em processo de aquisição de um substituto para o atual e envelhecido Air Force One, com entrega pela Boeing dentro de alguns anos.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, prometeu bloquear todos os indicados de Trump ao Departamento de Justiça até que a agência informe o que sabe sobre a oferta do Catar. Três indicações estão atualmente no Senado.

"O procurador-geral deve testemunhar perante a Câmara e o Senado para explicar por que presentear Donald Trump com um jato particular não viola a cláusula de emolumentos (da Constituição dos EUA), que exige aprovação do Congresso", disse ele em um discurso ao Senado.

Schumer, de Nova York, afirmou que quer respostas sobre se o governo do Catar pagará pelas modificações na aeronave necessárias para proteger o presidente, proteger as comunicações e fornecer configurações especiais para o que é, na prática, um espaço de trabalho aéreo do Salão Oval.

Se o governo dos EUA deve arcar com esses custos, disse Schumer, "por que os contribuintes americanos estão sendo solicitados a gastar centenas de milhões de dólares ou mais em um avião que só será usado por um ou dois anos?"

Um porta-voz da Casa Branca disse na segunda-feira que os detalhes da doação ainda estavam sendo acertados. Um novo 747-8 comercial custa aproximadamente US$400 milhões.

Especialistas externos em ética listaram uma série de atividades de Trump que podem indicar que o presidente está usando seu cargo para enriquecer a si mesmo ou à sua família. Schumer mencionou especificamente a moeda meme $TRUMP, planos para um novo hotel Trump em Dubai e um novo campo de golfe no Catar.

O senador republicano Rand Paul, do Kentucky, um dos membros mais rebeldes de seu partido, disse que seria um erro se Trump pegasse o avião.

"Acho que não vale a pena a aparência de impropriedade", disse ele ao programa "Jesse Watters Primetime", da Fox News, na noite de segunda-feira. "Eu não aceitaria."

(Reportagem de Richard Cowan em Washington; reportagem adicional de David Morgan em Washington; texto de Costas Pitas)