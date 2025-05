R$ 4 mi e rosto de funkeiro: como é o Lamborghini apreendido de MC Ryan SP

O funkeiro MC Ryan SP voltou às manchetes ao ser preso por utilizar um carro de luxo para fazer manobras no gramado de um estádio em Piracicaba (SP). O modelo em questão é uma Lamborghini Huracán, avaliada em cerca de R$ 4 milhões e que chama a atenção por ter sido envelopado com a foto do colega MC Kevin, morto em 2021, além da imagem da filha e do escudo do Corinthians.

Como é o carro

O Lamborghini Huracán Evo 2022 atualmente custa R$ 4.082.297, de acordo com a tabela Fipe. Seu motor aspirado é na arquitetura V10 com capacidade de 5.2 litros, 640 cv de potência e 61,2 kgfm de torque.

Assim, seu zero a 100 km/h é feito em apenas 2,9 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 325 km/h. O Huracán Evo ainda tem sete marchas e tração integral.

Para que o condutor aproveite o melhor do carro, tem três modos de condução: Strada, Corsa e Sport. O primeiro é mais focado em viagens em vias públicas, e os outros dois em performance. As rodas são de 20 polegadas.

Na cabine, há no console central uma central multimídia com tela sensível ao toque de 8,4 polegadas, parecida com um tablet. Lá estão funções de entretenimento e informações e regulagens do carro, como posição de bancos e ar-condicionado.

O Lamborghini Huracán já foi substituído na linha da marca italiana pelo Temerario. Com um motor V8 a combustão, ele conta com três outros elétricos que lhe geram 920 cv de potência, um zero a 100 km/h em 2,7 segundos e uma velocidade final de 343 km/h.

Entenda o caso

Ryan foi preso na madrugada de sábado (10) após fazer manobras com carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), onde se apresentou. Em audiência de custódia, a Justiça paulista determinou o pagamento de fiança de R$ 1 milhão para que ele respondesse em liberdade.

A defesa de Ryan recorreu. No pedido liminar de habeas corpus, o advogado Matheus Bottene Pacífico pediu a redução do valor, por entendê-lo como "desproporcional". No sábado, o juiz considerou "o valor do dano supostamente causado, a gravidade dos crimes em que o autuado hipoteticamente incorreu e a capacidade financeira evidenciada pelo veículo de alto padrão" para definir a fiança de R$ 1 milhão.

O juiz Flavio Fenoglio, do plantão judiciário, deferiu parcialmente o pedido. No documento, ao qual Splash teve acesso, ele determinou a suspensão do pagamento da fiança até que todo o habeas corpus seja analisado pelo desembargador relator de uma das varas criminais do TJ-SP

Assim, Ryan não terá de pagar a fiança até que o habeas corpus seja novamente analisado. As demais medidas cautelares —proibição de mudança de endereço, obrigação mensal de comparecer em juízo e proibição de fazer qualquer declaração— foram mantidas.

