Quanta água beber por dia para manter o corpo saudável?

Você provavelmente já ouviu que é preciso beber cerca de dois litros de água por dia, mas essa quantidade varia de pessoa para pessoa. O ideal depende do peso do indivíduo, varia conforme idade, sexo, quantidade de atividade física, temperatura ambiente e umidade do ar.

Uma regra prática é tomar cerca de 30 ml por quilo de peso corporal, ou seja, uma pessoa de 70 kg precisa de pouco mais de 2 litros por dia. No geral, entre 2,5 e 3 litros costuma ser suficiente, mas é importante prestar atenção no corpo: se o xixi estiver bem clarinho, está tudo certo; se estiver escuro, beba mais água.

A sede é um alerta confiável e fácil de identificar de desidratação, então, ao senti-la ou notar a boca seca, reponha logo os líquidos.

Pele e mucosas secas, sonolência, dor de cabeça, mal-estar, fadiga, tontura, batimentos cardíacos acelerados e câimbras podem ser alertas de um quadro de desidratação mais intenso. Beba água regularmente para seu corpo não chegar e esse estágio, que tem sintomas desagradáveis.

Manter a hidratação é importante porque a água transporta as substâncias no nosso corpo, tanto para nos alimentar quanto para eliminar resíduos pela urina.

E lembre-se: quem tem pedra nos rins precisa reforçar a hidratação com orientação médica, enquanto pessoas com doença renal crônica devem beber com moderação.

E os sucos?

Imagem: Getty Images

A recomendação é para líquidos, então outras bebidas entram nessa conta, como sucos naturais e chás. Mas não adianta tomar um litro por dia de café, refrigerante ou outras bebidas com açúcar e aditivos químicos.

Lembre-se de que até comidas têm água. Se pensarmos na quantidade proveniente da comida, já teremos uma ingestão de cerca de um litro ao dia. Alimentos como melancia e melão são boas fontes de hidratação em dias mais quentes, por exemplo.

Tem limite?

Normalmente, não. Seriam necessários 15 litros de líquidos ao dia para sobrecarregar um rim saudável. A indicação, no entanto, é não exagerar no consumo porque, apesar de rara, a possibilidade de intoxicação existe.

Chamada de hiponatremia, ela ocorre quando há redução de sódio no sangue associada a um volume alto de hidratação apenas com água. As reações favorecem a formação de um edema (inchaço) no cérebro, que causa principalmente confusão mental.

Alguns casos merecem ainda mais atenção. Maratonistas e corredores de longa distância não devem ficar sem tomar água, mas também não podem beber muito de uma vez depois do esforço intenso.

Ao receber um grande volume do líquido, o sangue pode ficar diluído e os sais minerais desequilibrados, condição que pode trazer complicações para o organismo. O indivíduo pode ter dor de cabeça, mal-estar, náusea e, em casos mais graves, até óbito. A dica é fracionar as goladas e parar assim que a sede tiver ido embora.

*Com informações de reportagens publicadas em 13/07/2024 e 16/02/2024