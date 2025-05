Aumenta energia e ajuda na recuperação muscular: os benefícios do pirarucu

O pirarucu é considerado um dos maiores peixes de água doce do planeta, muito consumido nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Além do tamanho, também é conhecido pela carne de sabor suave e livre de espinhas.

O peixe é fonte de proteínas, além de minerais essenciais como fósforo, potássio, magnésio e ferro. Também contém vitaminas do complexo B, como B12 e niacina. Além disso, é pouco calórico, com apenas 160 kcal por 100g. A seguir, veja os principais benefícios de consumir pirarucu.

1. Promove a saúde cardíaca

O pirarucu contém ácidos graxos insaturados que reduzem os níveis de colesterol "ruim" no sangue. Isso favorece a saúde cardiovascular e ajuda na prevenção de doenças cardíacas.

2. É fonte de proteínas

A carne do pirarucu fornece proteínas essenciais para o crescimento, reparo e manutenção dos tecidos do corpo. Essas proteínas são importantes para fortalecer os músculos e manter a integridade das células.

3. Reforça a imunidade

Por fornecer ferro e vitaminas do complexo B, o peixe fortalece as defesas do organismo. Esses nutrientes aumentam a resistência a infecções e outras doenças.

4. Contribui para o funcionamento do sistema nervoso

As vitaminas do complexo B, como a B12, presentes no pirarucu, são fundamentais para o sistema nervoso. Elas melhoram a comunicação entre as células nervosas e ajudam na saúde cerebral. Portanto, pode diminuir o risco de doenças neurodegenerativas.

5. Aumenta a energia

O pirarucu fornece vitaminas do complexo B, como a niacina (B3), que participam da produção de energia no corpo. Esse nutriente aumenta a disposição e vigor durante as atividades diárias.

6. Controla a pressão arterial

Por possuir potássio, o consumo do peixe equilibra os níveis de sódio no organismo, o que é fundamental para o bom funcionamento das células, nervos e músculos. Quando a proporção de sódio e potássio no corpo está equilibrada, o risco de retenção de líquidos e aumento da pressão arterial diminui. Por isso, o consumo adequado de potássio, como o encontrado no pirarucu, contribui para o controle da pressão arterial.

7. Faz bem para a pele

A carne do pirarucu contém proteínas e ácidos graxos essenciais, que contribuem com a regeneração e hidratação da pele. Esses componentes mantêm a elasticidade e a saúde da pele, prevenindo sinais de envelhecimento precoce.

8. Ajuda na recuperação muscular

As proteínas do pirarucu têm alto valor biológico, o que significa que são facilmente absorvidas e utilizadas pelo corpo. Esse processo auxilia na recuperação muscular após exercícios físicos intensos, e na regeneração das fibras musculares.

9. Contribui para o controle de peso

O pirarucu contribui para o controle do peso ao oferecer proteínas de qualidade com pouca gordura. Esse perfil nutricional favorece a saciedade e a preservação da massa magra, importantes em planos alimentares para emagrecimento ou manutenção do peso.

Contraindicação

Em geral, o pirarucu é bem tolerado pela maioria das pessoas. No entanto, quem tem alergia a peixe deve evitar o consumo. Pessoas com restrição severa de proteínas, como em alguns casos de insuficiência renal, também devem consumir com moderação e sempre com orientação médica.

É importante ter atenção ao modo de preparo: quando consumido na versão salgada ou seca (pirarucu salgado), o teor de sódio pode ser elevado, o que não é indicado para hipertensos, pessoas com problemas cardíacos e indivíduos com problemas renais. Nesses casos, o ideal é dessalgar bem o peixe antes de consumir.

Como consumir?

A recomendação geral para consumo de pescados é de duas a três porções semanais, o que equivale a cerca de 100g a 150g por porção.

Para aproveitar ao máximo os benefícios do pirarucu, é importante escolher métodos de preparo que preservem seu perfil saudável. As melhores opções são assar, grelhar, cozinhar ou preparar no vapor, já que essas técnicas mantêm os nutrientes e evitam o acréscimo de gorduras desnecessárias.

Por outro lado, preparações fritas ou com molhos muito gordurosos podem elevar o teor calórico do prato e reduzir suas qualidades nutricionais.

Entre as receitas que valorizam o sabor e os nutrientes do peixe, estão o pirarucu assado com legumes, o filé grelhado com ervas frescas, a moqueca com leite de coco e o pirarucu ao vapor servido com arroz.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de Nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).