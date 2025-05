Preso em Haia, Duterte vence eleição para prefeito nas Filipinas - Acusado de crimes contra a humanidade pelo TPI, ex-presidente soma oito vezes mais votos do que concorrente na eleição para a prefeitura da terceira maior cidade das Filipinas.O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte está prestes a ser eleito prefeito de sua cidade natal com o que se desenha como uma vitória esmagadora nas eleições desta segunda-feira (12/05), mesmo estando preso em Haia, na Holanda, a milhares de quilômetros de distância, sob acusações como assassinato e crimes contra a humanidade.

Com 80% dos votos apurados em uma contagem extraoficial, Duterte, de 80 anos, recebeu oito vezes mais votos do que seu rival mais próximo na disputa pela prefeitura de Davao, a terceira cidade mais populosa das Filipinas, com 1,8 milhão de habitantes.

A vitória tem sido encarada como uma prova da influência duradoura de Duterte e de sua família na cidade. Ele serviu como prefeito de Davao em diversos mandatos entre o final dos anos 1980 e os anos 2000. O mesmo ocorreu com dois de seus filhos a partir dos anos 2010.

Duterte foi preso em março nas Filipinas, após ser alvo de um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Posteriormente, foi transferido para Haia, a sede do TPI.

Famoso por declarações agressivas, Duterte travou uma guerra contra as drogas durante seu mandato presidencial, entre 2016 e 2022, que deixou cerca de 6 mil mortos em operações antidrogas e execuções extrajudiciais, segundo dados da polícia, embora organizações não governamentais locais estimem o número em mais de 30 mil.

O TPI assegura ter jurisdição para processar os supostos crimes cometidos antes de Duterte ter retirado as Filipinas do tratado de sua fundação, em 2019. Apoiadores de Duterte criticaram o governo do presidente Ferdinand Marcos Jr. por prender e entregar o ex-líder a um tribunal cuja jurisdição seus eles contestam.

Prisão fortaleceu apoio

Apesar de o caso do TPI também incluir supostos assassinatos de suspeitos por um "esquadrão da morte" em Davao enquanto Duterte era prefeito – o que ele nega – analistas disseram que sua prisão apenas fortaleceu o apoio a ele e sua família, em Davao e em outras regiões.

Segundo a lei filipina, candidatos que enfrentam acusações criminais, incluindo os que estão detidos, podem concorrer a cargos públicos, a menos que tenham sido condenados e tenham esgotado todos os recursos legais.

Os resultados oficiais da eleição serão conhecidos dentro de uma semana. No entanto, a contagem parcial e não oficial do Conselho Pastoral Paroquial para Votação Responsável, órgão de fiscalização eleitoral, mostrou que Duterte conquistou mais de meio milhão de votos em Davao.

Influência da família Duterte

Ao menos cinco candidatos apoiados pela família de Duterte lideravam a disputa por 12 cargos no Senado, em um desempenho mais forte do que o esperado no pleito desta segunda-feira. As pesquisas de intenção de voto indicavam que apenas dois deles sairiam vitoriosos.

Os resultados podem servir como incentivo à filha do ex-mandatário, a atual vice-presidente Sara Duterte, que enfrentará um processo de impeachment no Senado em julho devido a uma série de acusações, incluindo desvio de verbas públicas e conspiração para assassinar Ferdinand Marcos Jr., sua esposa e o presidente da Câmara.

Ao ser questionada sobre a provável vitória do pai, ela disse que serão elaborados planos para que ele seja empossado como prefeito. "O advogado no TPI disse que, assim que recebermos os documentos da proclamação, discutiremos como ele poderá prestar juramento", afirmou.

Filhos e netos lideram apurações

Apesar das acusações, ela é considerada uma forte candidata à presidência de 2028. Mas, se for condenada pelo Senado, será desqualificada para sempre de exercer cargos públicos. Para ser absolvida, ela precisa que pelo menos nove dos 24 senadores votem a seu favor.

O filho mais novo de Duterte, Sebastian, atual prefeito de Davao, também lidera a contagem não oficial de votos na disputa pela vice-prefeitura de Davao. É provável que ele se torne o prefeito em exercício, na ausência do pai.

Paolo Duterte, o filho mais velho que busca a reeleição como membro da Câmara dos Representantes, também estava em posição de liderança em disputas locais, assim como dois netos do ex-presidente, em uma indicação da influência contínua da família.

rc (Reuters, AP)