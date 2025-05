Presidente do júri de Cannes homenageia fotojornalista palestina morta em Gaza

A presidente do júri do 78º Festival de Cannes, a atriz francesa Juliette Binoche, prestou homenagem à fotojornalista palestina Fatima Hassouna, que morreu em um ataque israelense em Gaza e que é tema de um documentário apresentado no evento.

"Fatima deveria estar aqui, entre nós. A arte permanece. Ela é o testemunho poderoso de nossos sonhos. E nós, os espectadores, acolhemos isso", disse Binoche na cerimônia de gala de abertura do festival.

"O vento da dor é tão violento hoje que leva embora os mais frágeis", declarou a atriz, que também lembrou "os reféns de 7 de outubro e todos os reféns, os prisioneiros".

Em 7 de outubro de 2023, milicianos islamistas mataram 1.218 pessoas em Israel, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Também sequestraram 251 pessoas, das quais 57 permanecem em cativeiro em Gaza, incluindo 34 que o exército israelense declarou mortas.

A ofensiva de Israel em represália matou mais de 52.000 pessoas no território palestino, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.

A poucas horas da cerimônia de gala em Cannes, mais de 380 personalidades da indústria cinematográfica publicaram uma carta aberta de denúncia à guerra.

O documento recordou a tragédia de Fatima Hassouna, morta em um bombardeio israelense em meados de abril.

Sua morte, e a de sua família, ocorreu um dia após o anúncio de que o documentário "Put Your Soul on Your Hand and Walk", dirigido pela iraniana Sepideh Farsi e estrelado por ela, foi selecionado para a ACID, uma seção paralela do festival de Cannes.

