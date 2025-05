Líder de extrema direita em Portugal passa mal após beber água; veja vídeo

Do UOL, em São Paulo*

André Ventura, líder do Chega, partido de extrema direita em Portugal, passou mal hoje após beber um copo d'água enquanto discursava para apoiadores.

O que aconteceu

Ele leva a mão ao peito e depois se agacha, mostra uma gravação que transmitia o comício. Ventura também coloca as mãos na garganta e tosse.

Em seguida, seguranças invadem o palco e carregam o líder do Chega. Bombeiros de Tavira, cidade onde o evento acontecia, e ambulância foram ao local.

Ventura está bem e consciente, informou líder parlamentar. "Ele falou com a gente e disse uma coisa muito importante: não desistam porque vamos ganhar as eleições", acrescentou Pedro Pinto, segundo o jornal Público.

Líder do Chega sofreu um problema súbito, disse Pedro. "Não sabemos ainda [o motivo], ainda irão avaliar", afirmou.

Os portugueses vão às urnas no domingo (18) para eleger um novo Parlamento pela terceira vez em três anos. As pesquisas favorecem a direita moderada do primeiro-ministro demissionário Luis Montenegro, que perdeu o cargo por suspeitas de conflito de interesses.

O Chega poderia obter 17,9% dos votos, pouco abaixo do resultado obtido no ano passado. Durante a campanha eleitoral que terminará na próxima sexta-feira (16), Montenegro reafirmou a recusa em governar com o apoio da extrema direita.

Momento em que o candidato da direita portuguesa, André Ventura, se sentiu mal após beber àgua.



As eleições são no próximo domingo, e até agora pouco se sabe sobre o seu estado de saúde.



Alegadamente está a caminho do hospital e estará consciente. pic.twitter.com/mU3lQe2c46 -- André (3mbaixada da Resistência) (@andre_emb) May 13, 2025

*com informações da AFP