Petróleo sobe mais de US$1,60 por barril com cortes de tarifas e perspectivas econômicas

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços futuros do petróleo subiram mais de US$1,60 por barril nesta terça-feira, impulsionados por um corte temporário nas tarifas entre Estados Unidos e China e por um relatório de inflação melhor do que o esperado.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$66,63 por barril, com alta de US$1,67, ou 2,57%. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou a US$63,67, com alta de US$1,72, ou 2,78%.

Os dois índices de referência subiram cerca de 4% ou mais na sessão anterior, depois que EUA e China concordaram com reduções acentuadas em suas tarifas de importação por pelo menos 90 dias, o que também impulsionou as ações em Wall Street e o dólar.

"Não participamos tanto quanto outros mercados ontem do boom da China, então estamos nos recuperando hoje", disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC. "Além disso, os dados desta manhã dão ao Fed espaço para potencialmente começar a fazer alguns movimentos."

O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta terça-feira que o Índice de Preços ao Consumidor subiu 2,3% nos 12 meses até abril, o menor ganho anual em quatro anos, levando empresas de Wall Street, como JPMorgan Chase e Barclays, a reduzir suas previsões de uma recessão nos EUA nos próximos meses.

A leitura mais moderada da inflação provavelmente será recebida com certo alívio pelo Federal Reserve, que manteve sua taxa de juros básica inalterada desde o último corte em dezembro. O banco central dos EUA interrompeu seus cortes nas taxas em meio a preocupações de que a guerra comercial poderia reacender a inflação.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston; reportagens adicionais de Saheer Dareen, Trixie Yap e Stephanie Kelly)