Petróleo fecha em alta, ainda sob efeito das negociações comerciais EUA-China

As cotações internacionais do petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (13), ainda impulsionados pela redução das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, enquanto o presidente americano Donald Trump mantinha a pressão sobre o Irã no contexto das negociações sobre seu programa nuclear.

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em julho subiu 2,57%, fechando a 66,63 dólares.

Já em Nova York, seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) comvencimento em junho subiu 2,78%, fechando a 63,67 dólares.

"Os preços continuam se beneficiando da melhora da situação comercial" sobre a divergência tarifária entre China e Estados Unidos, respectivamente o maior importador e o maior produtor de petróleo cru, explicou à AFP Robert Yawger, analista da Mizuho USA.

Na segunda-feira, Estados Unidos e China concordaram em reduzir significativamente as tarifas aduaneiras que haviam imposto um ao outro de 145% para 30% no caso de Washington e de 125% para 10% no caso de Pequim, após a escalada iniciada por Trump no começo de abril.

A suspensão das taxações por 90 dias vai entrar em vigor "até 14 de maio", anunciaram as duas maiores potências econômicas do planeta em uma nota conjunta publicada após dois dias de negociações em Genebra, na Suíça.

"O acordo comercial aumentou imediatamente as expectativas da demanda de petróleo e gás", impulsionando os preços para cima, assinalou, em um comunicado, Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

