É preciso morrer: Pepe encarava morte com naturalidade e vida como aventura

O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que morreu hoje aos 89 anos, já refletiu sobre a morte anteriormente e a encarava com naturalidade. O óbito do ex-mandatário, que tratava um câncer no esôfago, foi divulgado pelo presidente do país, Yamandú Orsi.

O que aconteceu

"É preciso morrer", disse em entrevista em abril de 2024, ao anunciar um tumor no esôfago. Na ocasião, o ex-presidente não evitou falar em morte e explicou que o seu caso era "duplamente complexo" porque sofria de uma doença imunológica havia mais de 20 anos.

Pertencemos ao mundo dos vivos, nascemos destinados a morrer. Por isso a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida a morte rondou a cama, desta vez parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece.

Pepe Mujica, em entrevista em 2024

Em maio do ano passado também não temeu o questionamento sobre o que achava da morte. Mujica refletiu ao jornal Folha de São Paulo que a grandeza e a tragédia da vida humana estava em não poder escapar do "programa biológico" que prevê o nosso fim.

A morte é talvez o que dá valor à vida. Tudo o que é vivo está condenado a morrer. Qual é a diferença que a vida tem das pedras? A vida pode sentir dor, alegria, tristeza, desejo. Parece que temos a função de emprestar uma inteligência ao mundo da vida. Às vezes acreditamos ser donos. Não, somos parte. Mas queremos continuar vivendo. Nossa maneira de lutar contra a morte é uma luta impossível que sempre perderemos, mas lutamos com amor.

Não podemos escapar, porque somos um programa biológico para isso. Aí está a nossa grandeza e nossa tragédia. E fazemos perguntas eternas que não têm resposta. Se a vida tem um sentido. Se há um além. Mas certamente desempenhamos um papel na natureza. Pelo menos, estragamos tudo. Complicamos a vida dos outros bichos.

Pepe Mujica, em entrevista à Folha de S.Paulo em 2024

"Estou condenado", disse Mujica, em janeiro deste ano. Ao jornal Búsqueda, o ex-presidente disse que "quando chegar a hora de morrer, eu morro".

Morte do ex-presidente

A morte de Mujica foi divulgada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. "Presidente, ativista, referência e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", escreveu.

Em abril de 2024, o ex-presidente anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Mas, em janeiro deste ano, ele disse que o câncer havia se espalhado e que não seguiria o tratamento médico contra a doença, pedindo que os médicos não o fizessem "sofrer em vão".

O câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Meu corpo não aguenta.

Pepe Mujica, ao jornal uruguaio Búsqueda

Ontem, a esposa contou que ele recebia cuidados paliativos em casa para alívio da dor. O político estava em "fase terminal" da doença, informou Lucía Topolanski a um veículo de comunicação local, justificando o motivo de o marido não ter participado das eleições regionais no Uruguai, no domingo (11).

O ex-presidente também disse que não daria mais entrevistas e pediu que fosse deixado em paz. "Eu estou morrendo. O guerreiro tem direito ao seu descanso", afirmou.