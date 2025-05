Mujica será cremado e restos mortais serão levados para chácara, diz jornal

O corpo do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que morreu hoje aos 89 anos, será cremado, segundo o jornal argentino Clarín. O óbito do ex-mandatário, que tratava um câncer no esôfago, foi divulgado pelo presidente do país, Yamandú Orsi.

O que aconteceu

Os restos mortais devem ser levados para a chácara onde Mujica vivia com a esposa, Lucía Topolansky, nos arredores de Montevidéu. Este seria um pedido do próprio Mujica, de acordo com o veículo argentino.

As cinzas do ex-guerrilheiro devem ser colocadas ao lado de onde está enterrada a sua cachorrinha, Manuela. A cadela, que acompanhava o ex-presidente em entrevistas e atos protocolares, morreu em 2018. Manuela perdeu uma das patas após ser ferida em um acidente com o trator que Mujica dirigia na chácara. Em 2015, Mujica contou à BBC que o animal foi "o integrante mais fiel" de seu governo.

Morte do ex-presidente

A morte de Mujica foi divulgada pelo atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. "Presidente, ativista, referência e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", escreveu.

Em abril de 2024, o ex-presidente anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. Mas, em janeiro deste ano, ele disse que o câncer havia se espalhado e que não seguiria o tratamento médico contra a doença, pedindo que os médicos não o fizessem "sofrer em vão".

O câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Meu corpo não aguenta.

Pepe Mujica, ao jornal uruguaio Búsqueda

Ontem, a esposa contou que ele recebia cuidados paliativos em casa para alívio da dor. O político estava em "fase terminal" da doença, informou Lucía Topolansky a um veículo de comunicação local, justificando o motivo de o marido não ter participado das eleições regionais no Uruguai, no domingo (11).

O ex-presidente também disse que não daria mais entrevistas e pediu que fosse deixado em paz. "Eu estou morrendo. O guerreiro tem direito ao seu descanso", afirmou.

(Com AFP)