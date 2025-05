Pele ressecada? Testamos 4 hidratantes corporais e indicamos nosso favorito

Quem tem pele mista ou seca sabe como é difícil encontrar cremes que hidratam bem, mas sem deixar uma sensação pegajosa ou ruim de espalhar.

Com a chegada dos dias mais frios e secos é necessária uma atenção redobrada para que a pele não fique com aquele aspecto esbranquiçado e repuxando. Por isso, investir em um bom hidratante é fundamental.

Para te ajudar a escolher o que melhor se adequa às suas necessidades, o Guia de Compras UOL testou quatro hidratantes e conta suas impressões. Confira:

Poder de hidratação

Todos os produtos testados entregam uma boa hidratação, acabando com o aspecto ressecado da pele e os esbranquiçados que surgem em áreas como cotovelos e joelhos.

Hidratante Corporal NEUTROGENA Hydro Boost Water Gel Imagem: Arquivo Pessoal

Mas o que mais gostei foi o Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Logo na primeira aplicação já é possível sentir a pele hidratada, principalmente nas regiões mais secas como cotovelos e tornozelos. Nos dias mais secos e frios, o efeito se mantém.

Com o uso constante desse hidratante, por cerca de um mês, percebi que a firmeza da pele também melhorou. Principalmente nas pernas.

Rendimento

Cetaphil Loção Hidratante Imagem: Arquivo Pessoal

A loção hidratante Cetaphil é a que apresentou melhor rendimento entre os produtos testados. Com ela não é preciso aplicar uma quantidade excessiva de produto na pele, pois uma pequena porção já hidrata bastante.

Além disso, por ter uma textura um pouco mais encorpada, percebi que a hidratação é mais duradoura —o que contribui para que o produto dure bastante.

O Neutrogena Hydro Boost Water Gel também tem um ótimo rendimento. A embalagem de 400 ml faz com que o produto dure por cerca de dois meses, usando todos os dias.

O hidratante Nativa SPA Ameixa é outro que tem bom rendimento, já que não é preciso aplicar uma quantidade excessiva de produto na pele - uma pequena porção já hidrata bem.

Já o hidratante Todo Dia Natura, mesmo rendendo bastante durante o uso, considero o tamanho dele (200 ml) um ponto negativo. Mesmo assim, um frasco dá para pouco mais de um mês para mim, usando todos os dias.

Fragrância

Hidratante Corporal Framboesa E Pimenta Vermelha Todo Dia Natura Imagem: Arquivo Pessoal

Quanto à fragrância, o hidratante corporal Framboesa e Pimenta Vermelha Todo Dia da Natura é um dos produtos com cheiro mais gostosos que já experimentei. Ele é suave, sutilmente frutal (pelo menos para o meu olfato) e zero enjoativo. O cheiro fica sutil na pele após a aplicação e é uma delícia.

O Nativa SPA Ameixa também tem uma fragrância gostosa e o cheiro é bem suave. E, mesmo após a aplicação, ainda é possível sentir o cheirinho dele na pele bem suave.

Para quem não gosta de produtos que tenham cheiro, o Neutrogena e a loção hidratante da Cetaphil podem agradar, pois os produtos não possuem fragrância.

Textura

Loção Hidratante Corporal Nativa SPA Ameixa Imagem: Arquivo Pessoal

A loçãoNativa SPA Ameixa é o que mais me agradou com relação à textura. Ela é mais fluída e com aspecto mais líquido. Ele é bem fácil e rápido de espalhar, uma gotinha rende bastante. Não é preciso aplicar uma quantidade excessiva de produto na pele, pois uma pequena porção já hidrata bem.

A textura do hidratante corporal da Natura é bem semelhante, mas achei ela um pouco mais líquida, o que fez com que eu precisasse usar mais produto para ter o mesmo efeito.

O Neutrogena tem textura mais encorpada, semelhante a um gel. Ele também é rapidamente absorvido pela pele e não fica pegajoso. Ele é leve e fácil de aplicar. Logo após a aplicação, ele deixa a pele com aquela sensação de frescor.

Já a loção hidratante da Cetaphil tem textura fluída, mas um pouco mais encorpada do que os hidratantes anteriores. Ele demora um pouco mais para espalhar e ser absorvido pela pele. É importante falar que ele não deixa a pele melada ou com aquela sensação de grudenta.

Preço

O produto da Neutrogena é mais barato do que outros disponíveis no mercado, principalmente quando comparado a quantidade que vem. Ela possui um ótimo custo-benefício, já que a embalagem de 400 ml faz com que o produto renda muito.

O hidratante da Natura também possui valor bem acessível e competitivo. É difícil achar no mercado itens de qualidade similar, de marcas renomadas, por preços semelhantes.

Já as loções hidratantes Nativa SPA e Cetaphil têm como ponto de atenção o valor. Elas não são das mais caras, mas há opções com efeitos similares com preços mais acessíveis.

Qual mais gostei

Em relação à qualidade e resultado, todos os produtos entregam o que é prometido pelas marcas.

Entre esses quatro, o meu preferido é o Framboesa e Pimenta Vermelha Todo Dia, da Natura, devido à fragrância que, simplesmente, amei e é uma das mais gostosas que já experimentei.

