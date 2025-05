'Segredo escondido': para onde leva a passagem misteriosa no Capitólio

Um deputado norte-americano mostrou uma das passagens secretas do prédio do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Capitólio tem várias passagens escondidas, diz o deputado republicano Tim Moore. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele mostra um alçapão na Sala Lincoln, que esconde uma escadaria antiga.

Estamos perto do que é chamado de Statuary Hall, que antigamente era a verdadeira Câmara dos Representantes

Deputado Tim Moore

Escada leva do segundo andar do Capitólio até o lado de fora do prédio. Segundo Moore, é possível que a escadaria tenha sido usada por tropas britânicas durante a invasão a Washington no século 19, na chamada Guerra Anglo-Americana. Na ocasião, os soldados britânicos invadiram o Capitólio e atearam fogo no local. "O prédio tem muitas histórias impressionantes", ressalta.

Imagens mostram que hoje a escadaria está cheia de assinaturas. O republicano disse que pequenos grupos de tour do Capitólio podem receber autorização para andar por um trecho da passagem secreta, mas que a saída está fechada há décadas.

"A Sala Lincoln é um dos meus lugares favoritos para receber visitas. Quando o presidente Lincoln servia na Câmara, ele sentava-se perto da lareira nesta sala para ler suas cartas", conta.

O Capitólio começou a ser construído no final dos anos 1700 a pedido do então presidente George Washington. As obras foram concluídas em 1826, mas várias expansões foram realizadas ao longo dos anos.