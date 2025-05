PagBank tem lucro 6% maior no 1º tri e anuncia 1º dividendo

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O PagBank anunciou a distribuição de cerca de R$250 milhões em dividendos aos acionistas nesta terça-feira, após reportar crescimento de 6% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2024.

O PagBank teve lucro líquido recorrente de R$554 milhões nos meses de janeiro a março, enquanto a média de estimativas de analistas apontava para um resultado de R$558,9 milhões, segundo dados compilados pela LSEG.

Na esteira da divulgação do balanço, a empresa de meios de pagamentos também anunciou sua primeira distribuição de dividendos, no montante de US$0,14 por ação (totalizando aproximadamente R$250 milhões) a ser pago em 6 de junho, e acrescentou que planeja distribuir todos os anos dividendos correspondentes a cerca de 10% de seu lucro líquido anual.

"A decisão de dividendo foi muito mais voltada a ter mais uma ferramenta de retorno para os acionistas", disse o diretor financeiro do PagBank, Artur Schunck, a jornalistas, notando ainda um excesso de capital disponível.

"Por outro lado, o programa de recompras (de ações) continua, a gente executou 75% dele até agora. A medida que ele chegar mais perto do final, a gente pode também lançar um próximo programa e, baseado no nosso histórico, isso deve acontecer."

O PagBank, antigo PagSeguro, está em seu segundo programa de recompra de ações, com cerca de R$353 milhões de papéis adquiridos até março, de acordo com a empresa.

A companhia, que projetou no início deste ano um lucro por ação crescendo entre 11% e 15% em 2025, apurou uma receita líquida de R$4,9 bilhões no primeiro trimestre, avanço de 13% ano a ano, em linha com a expectativa média no mercado, ainda segundo dados da LSEG.

O lucro por ação no período foi de R$1,72, crescimento de 14% na comparação com os primeiros três meses de 2024.

Questionado sobre uma eventual revisão para cima da projeção de crescimento do lucro por ação em 2025, Schunck não descartou a possibilidade, mas disse que é preciso esperar o pico da Selic para ver como os negócios da empresa se comportarão frente a esse patamar de juros.

A carteira de crédito do PagBank expandiu 34% no primeiro trimestre na comparação com os primeiros três meses do ano anterior, alcançando R$3,7 bilhões, enquanto o índice de inadimplência acima de 90 dias ficou estável em 2,3%.

O volume total processado de pagamentos (TPV) alcançou R$ 129 bilhões no período, alta de 16% em relação ao ano anterior, e o "cash in", métrica que indica o engajamento dos clientes de banking, atingiu R$83 bilhões, expansão de 26% ano a ano.

O PagBank encerrou março com 32 milhões de clientes, sendo 17,7 milhões ativos.