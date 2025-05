Operadores apostam em cortes de juros pelo Fed em setembro e outubro após dados de inflação

(Reuters) - Operadores apostavam que o Federal Reserve não voltará a reduzir a taxa de juros até setembro, depois que um relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que os preços ao consumidor subiram menos do que o esperado no mês passado.

Após o relatório, os mercados projetavam que o Fed realizará apenas duas reduções de 0,25 ponto percentual até o final do ano, com o segundo corte em outubro.

(Por Ann Saphir)