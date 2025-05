Nubank tem lucro líquido de US$ 557,2 milhões no 1º trimestre, alta de 74% em um ano

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 13, lucro líquido de US$ 557,2 milhões no primeiro trimestre de 2025, crescimento de 74% na comparação com o mesmo período de 2024, descontados os efeitos do câmbio. As receitas do banco digital cresceram 40%, para US$ 3,2 bilhões, puxadas pelo crédito e por produtos como cartões. O retorno patrimonial anualizado (ROE, na sigla em inglês) ficou em 27% no primeiro trimestre.

Só na operação brasileira, o lucro do Nubank foi de US$ 560 milhões e o retorno ficou em 48%. O banco informou ainda um lucro líquido ajustado de US$ 606,5 milhões na operação global.

O banco digital chegou a 118,6 milhões de clientes, considerando os três países onde opera - Brasil, México e Colômbia. Só no primeiro trimestre foram adicionados 4,3 milhões de novos correntistas. No Brasil, o banco fechou março com 104,6 milhões de clientes.

O diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago, ressalta que o banco já tem como clientes 60% da população adulta no Brasil, 12% no México e 8% na Colômbia. Nas linhas de negócios, o cartão de crédito cresceu 40% no primeiro trimestre, na comparação anual, e a originação de empréstimos aumentou 64%, puxado pelo crédito pessoal. Nessa linha, o banco originou um nível recorde, que somou R$ 17,3 bilhões no primeiro trimestre, de acordo com o balanço.

No índice de inadimplência, o banco digital registrou aumento dos calotes nos créditos de mais curto prazo, de 15 a 90 dias, que subiu de 4,1% em dezembro de 2024 para 4,7% em março. Acima de 90 dias, houve queda, com o indicador fechando o primeiro trimestre em 6,5%, de 7% ao final de 2024. "Veio em linha com o esperado. O primeiro trimestre tem uma sazonalidade, disse Lago ao explicar o aumento da inadimplência mais curta.

"Com um equilíbrio entre ousadia e disciplina, estamos aproveitando diversas oportunidades de crescimento", afirma o CEO e fundador do banco, David Vélez, em comentário no balanço. Ele ressalta que o engajamento dos clientes da fintech em usar os produtos da casa tem crescido. O banco digital tem 98,7 milhões de usuários ativos mensais e uma taxa de atividade superior a 83%, ressalta em seu comentário.

Fora do Brasil, o Nubank chegou a 11 milhões de clientes no México, aumento de 91% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os depósitos aumentaram 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,4 bilhões. Na Colômbia, alcançou 3 milhões de clientes e os depósitos aumentaram 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bilhão. Nos dois casos, considerando uma base neutra de câmbio.