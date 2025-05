'Nem eu concordo com tudo que o STF decide', diz Barroso

Do UOL, em São Paulo

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse hoje que não concorda com tudo que a Corte decide e que os ministros estão "sempre desagradando alguém".

O que aconteceu

"É claro que ninguém concorda com tudo", disse Barroso. "Nem eu concordo com tudo que o Supremo decide. Muitas vezes eu sou voto vencido", acrescentou. As declarações ocorreram durante Fórum VEJA Brazil Insights, em Nova York.

O ministro disse que todas as questões que dividem a sociedade brasileira chegam ao Supremo. "A gente está sempre desagradando alguém, ou a gente desagrada as comunidades indígenas, ou a gente desagrada o agronegócio, ou o contribuinte, ou a gente desagrada o governo."

Barroso falou sobre o protagonismo do STF. Ele afirmou que os ministros "trabalham na frente dos holofotes" por conta do arranjo institucional brasileiro. O magistrado também considera que a competência da Corte para julgar políticos e autoridades atrai atenção midiática.

Nós temos uma pavorosa competência criminal que chama uma imensa atenção. E essa competência criminal se exerce sobre todas as altas autoridades e sobre todos os membros do Congresso Nacional. Portanto, traz uma imensa atração midiática. E, para completar, a gente julga na frente da televisão, com transmissão ao vivo pela TV Justiça.

Um editorialista que tem certa obsessão pelo Supremo escreveu que a gente gosta muito de holofotes. Meu amigo, a gente trabalha na frente dos holofotes. Essa é a vida que a gente leva. Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Durante sua fala, Barroso criticou o sistema proporcional, usado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. "O sistema é muito ruim por muitos motivos. Cada partido apresenta as suas listas e o eleitor vota em quem ele quer. Só que ele elege quem ele não sabe."