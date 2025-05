Não existem evidências de que Janja viajou com 200 malas para a Rússia

Do UOL, no Rio

Não é verdade que a primeira-dama, Janja da Silva, tenha sido barrada em um aeroporto na Rússia ou que tenha sido flagrada levando mais de 200 malas com dinheiro para o país.

Janja viajou para a Rússia a convite do governo russo. Ela chegou ao país dias antes do presidente Lula. Publicações nas redes sociais inventam situações para imputar suspeitas de crimes à primeira-dama.

O que diz o post

Publicações nas redes sociais afirmam que Janja teria sido barrada em aeroporto da Rússia com mais de 200 malas de dinheiro. Uma das versões diz que um funcionário teria aberto a mala por acidente, revelando o conteúdo. Outras versões dizem ainda que teriam sido mais de 1.200 malas. Os posts imputam suspeitas sobre a primeira-dama a partir de boatos e relacionam com o escândalo de descontos não autorizados do INSS, dizendo que esta seria a origem do dinheiro, ou os Correios.

Por que é falso

Não há registro de incidente com malas. Não é possível encontrar nenhum registro em veículos da imprensa brasileira (aqui) ou internacional (aqui, em inglês) sobre o suposto escândalo das malas de dinheiro envolvendo a primeira-dama. Caso isso tivesse acontecido, por se tratar de uma figura pública ligada à Presidência do Brasil, teria sido noticiado e repercutido mundialmente.

Governo nega suposto incidente. Ao UOL Confere, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência disse que a primeira-dama viajou em avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e que não foi registrado qualquer incidente com a bagagem. "Rejeitamos categoricamente a invenção absurda de que teria sido levada uma "elevada quantidade de malas", bem como qualquer menção a incidentes com a bagagem — nada disso ocorreu, nem foi registrado por qualquer autoridade responsável", afirma.

A Secretaria lamenta que, em vez de se pautarem pela verdade, determinados agentes escolham propagar conteúdos distorcidos para confundir e manipular a opinião pública.

Secom

Janja viajou dias antes de Lula. A primeira-dama foi à Rússia a convite do governo russo. Ela cumpriu agendas entre os dias 3 e 7 de maio, antes da chegada do presidente Lula (aqui). Janja participou de encontros com alunos e professores de língua portuguesa em universidades, visitou o Kremlin, o Teatro Bolshoi, o Museu Hermitage e assistiu o balé Lago dos Cisnes. Ela também se reuniu com reitores de universidades, esteve com a vice-governadora de São Petersburgo, Irina Potekhina, e com o governador, Alexander Beglov. Os compromissos constam na agenda pública da primeira-dama (aqui). Lula chegou à Rússia no dia 7 de maio.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil compartilhamentos.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

