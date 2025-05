Bênção em vez de gorjeta e torresmo de manhã: o que peruanos dizem do papa

Antes de ser eleito papa Leão 14, Robert Prevost já era uma figura querida em Chiclayo, no norte do Peru. Mas não pense que apenas as bênçãos estavam por trás disso. O apreço pela culinária local fez Prevost ser conhecido na região.

O que aconteceu

Amante da comida chiclayana. Em entrevista à rádio peruana Exitosa, em 2023, Prevost falou sobre o que mais sentia falta no Peru, e a culinária foi a resposta. "A comida, que é sempre muito saborosa, e tudo em Lambayeque [província do Peru], na verdade, é bom. O que mais gostei na culinária? Bem, muitas coisas como ceviche, cabrito. Há tantas coisas de que gosto!", disse o então cardeal.

Prevost era frequentador dos restaurantes locais. Durante o período em que liderou a diocese (2015-2023), ficou conhecido nesses restaurantes por sua tranquilidade e fala serena, conquistou garçons e moradores com o jeito simples — e o paladar apurado.

Agradecia com bênçãos. No restaurante Trébol, onde jantava duas a três vezes por semana, agradecia com uma bênção, nunca com gorjeta. "Feliz e sortudo de ter atendido ao nosso hoje papa Leão 14", disse o garçom Carlos López à AFP, entre risos e lembranças.

Torresmo e cabrito. O cardápio favorito incluía torresmo com café e suco de laranja no café da manhã; ao meio-dia, cabrito chiclayano; à noite, caldo de frango. "Era amante da comida chiclayana, gostava muito", contou López, apontando para a mesa onde ele sempre se sentava, de frente para a catedral.

Brincalhão, simples e sempre educado. Assim o descreve Rodrigo Couto, gerente do restaurante Las Américas, outro local em que o agora pontífice frequentava. "Às vezes nos enganávamos no pedido, e ele dizia: 'Que Deus te pague'", lembra.

Naturalizado peruano, Leão 14 viveu mais de duas décadas no país. Esse vínculo o ajudou a construir sua imagem próxima do povo.

Em imagem gerada por inteligência artificial, o papa Leão 14 aparece comendo ceviche e toando Inka Kola, itens tipicamente peruanos Imagem: Redes sociais

O papa no Peru

Leão 14 tem cidadania peruana desde 2015. Tornar-se cidadão do país era uma exigência para ocupar cargos eclesiásticos como bispo e arcebispo, conforme as normas peruanas.

Sua trajetória como sacerdote no Peru teve início em uma pequena cidade do interior. Ele ganhou destaque na Igreja por meio de seu trabalho junto à missão agostiniana em Chulucanas, município com pouco mais de 40 mil habitantes.

Posteriormente, dirigiu o seminário em Chiclayo, cidade litorânea com mais de 600 mil habitantes. Entre 2018 e 2023, Leão 14 ocupou o cargo de vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana.

O atual papa teve papel decisivo nas deliberações da Igreja no Peru. Além de participar de iniciativas pastorais voltadas à defesa dos direitos humanos, foi administrador apostólico do Callao entre 2020 e 2021, atuando de forma próxima à comunidade na organização de atividades religiosas.

Quando foi chamado a Roma em 2023 pelo papa Francisco para se tornar prefeito do dicastério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, deixou o país emocionado. Em uma carta dirigida a seus fiéis, ele escreveu que "teve a alegria e o orgulho de se identificar com o povo peruano. Sempre estarei perto de você", declarou.

*Com AFP e RFI