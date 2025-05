Trabalhadora doméstica se assusta com dívida, foge e é achada 4 dias depois

Do UOL, em São Paulo

Uma trabalhadora doméstica de 29 anos ficou quatro dias desaparecida após fugir do interior de Goiás por vergonha de uma dívida.

O que aconteceu

A mulher foi dada como desaparecida por familiares em 6 de maio. Na ocasião, ela mandou uma mensagem ao marido afirmando que o carro da família tinha quebrado no caminho para o trabalho e que ela pegaria uma moto por aplicativo até o serviço. Depois de enviar a mensagem, a mulher desapareceu.

Ela contou que fugiu porque ficou envergonhada com uma dívida. O valor da dívida não foi divulgado pela delegada responsável pelo caso, Carla de Bem, mas ela contou que a mulher tinha pegado o dinheiro emprestado com familiares e "decidiu sumir de casa por desespero".

Mulher foi encontrada em Itumbiara (GO), na boleia de um caminhão a caminho da cidade de Palmas (TO). Segundo a Polícia Militar, ela foi localizada pelo trabalho de inteligência da corporação na BR-153, e um bloqueio foi feito para interceptá-la.

Antes de ser achada, ela passou pelo estado de São Paulo, onde pegou uma carona em direção ao norte do Brasil. Segundo a polícia, após causar uma pane seca no carro e enviar a última mensagem ao marido, a mulher embarcou em um ônibus em Aparecida de Goiânia e foi até Guarulhos, de onde partiu com o caminhoneiro.

Caso será arquivado. A delegada explicou que nenhuma das partes envolvidas na história cometeu crime, já que a mulher tinha sumido de forma proposital e deixou a filha sob cuidados do marido, que também é guardião legal dela.