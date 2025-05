CORREÇÃO-Mujica, ex-guerrilheiro e ícone rebelde que se tornou presidente do Uruguai, morre aos 89 anos

(Corrige 13º parágrafo para mostrar que Lucia Topolansky foi vice-presidente após o mandato de Mujica como presidente, não durante)

Por Lucinda Elliott e Helen Popper

MONTEVIDÉU (Reuters) - José Mujica, ex-guerrilheiro e mais tarde presidente do Uruguai, cujo estilo despretensioso e reformas progressistas lhe renderam artigos de perfil generosos na mídia internacional, morreu aos 89 anos.

Mujica, de fala direta, conhecido por muitos uruguaios simplesmente pelo apelido de "Pepe", liderou o governo de esquerda do pequeno país de 2010 a 2015, depois de convencer os eleitores de que seu passado radical era um capítulo encerrado.

"É com profundo pesar que anunciamos a morte de nosso camarada Pepe Mujica", disse o presidente Yamandu Orsi em um post no X. "Obrigado por tudo o que você nos deu e por seu profundo amor por seu povo."

Como presidente, Mujica adotou o que era então uma postura progressista pioneira em questões relacionadas às liberdades civis. Ele assinou uma lei que permitia o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o aborto no início da gravidez e apoiou uma proposta para legalizar a venda de maconha. A primeira foi uma grande mudança para a América Latina católica, e a segunda foi, na época, quase sem precedentes em todo o mundo.

Durante seu mandato, Mujica se recusou a se mudar para a residência presidencial, optando por ficar em sua modesta chácara, onde mantinha uma pequena horta de flores em um subúrbio da capital Montevidéu.

Era comum vê-lo dirigindo um velho e surrado Fusca, comendo em restaurantes no centro da cidade, onde os funcionários de escritórios almoçavam, e evitando o uso de terno e gravata formais.

Em uma entrevista à Reuters em maio de 2024, na mesma casa com telhado de zinco que ele dividia com sua esposa, a ex-senadora Lucia Topolansky, ele disse que havia mantido o velho Fusca e que ele ainda estava em condições "fenomenais".

Mas, acrescentou, preferia dar uma volta no trator, que era "mais divertido" do que um carro e onde "você tem tempo para pensar".

Os críticos questionaram a tendência de Mujica de romper com o protocolo, enquanto suas declarações contundentes e ocasionalmente rudes às vezes o forçavam a se explicar, sob pressão tanto de oponentes quanto de aliados políticos.

Mas foi seu estilo realista e suas reflexões progressistas que o tornaram querido por muitos uruguaios.

"O problema é que o mundo é dirigido por pessoas idosas, que se esquecem de como eram quando jovens", disse Mujica durante a entrevista de 2024.

O próprio Mujica tinha 74 anos quando se tornou presidente. Ele foi eleito com 52% dos votos, apesar da preocupação de alguns eleitores com sua idade e seu passado como um dos líderes do grupo rebelde Tupamaros nas décadas de 1960 e 1970.

Lucia Topolansky foi a parceira de longa data de Mujica, desde seus dias nos Tupamaros. Eles se casaram em 2005 e ela mais tarde serviu como vice-presidente do país de 2017 a 2020.

Depois de deixar o cargo, eles continuaram politicamente ativos, comparecendo regularmente à posse de presidentes latino-americanos e dando apoio crucial a candidatos no Uruguai, incluindo Orsi, que assumiu o cargo em março de 2025. Eles pararam de cultivar flores em sua pequena propriedade, mas continuaram a cultivar vegetais, incluindo tomates que Topolansky fazia em conserva a cada estação.

ATRÁS DAS GRADES

A certidão de nascimento de José Mujica o registra como nascido em 1935, embora ele afirme que houve um erro e que, na verdade, ele nasceu um ano antes. Certa vez, ele descreveu sua educação como "pobreza digna".

O pai de Mujica morreu quando ele tinha 9 ou 10 anos de idade e, quando menino, ele ajudava a mãe a manter a fazenda onde cultivavam flores e criavam galinhas e algumas vacas.

Na época em que Mujica se interessou pela política, a esquerda uruguaia era fraca e fraturada e ele começou sua carreira política em uma ala progressista do Partido Nacional de centro-direita.

No final da década de 1960, ele se juntou ao movimento guerrilheiro marxista Tupamaros, que buscava enfraquecer o governo conservador do Uruguai por meio de roubos, sequestros políticos e atentados a bomba.

Mais tarde, Mujica disse que nunca matou ninguém, mas se envolveu em vários confrontos violentos com a polícia e soldados e chegou a ser baleado seis vezes.

As forças de segurança do Uruguai ganharam vantagem sobre os Tupamaros quando os militares assumiram o poder em um golpe de 1973, marcando o início de uma ditadura de 12 anos em que cerca de 200 pessoas foram sequestradas e mortas. Outras milhares foram presas e torturadas.

Mujica passou quase 15 anos atrás das grades, muitos deles em confinamento solitário, deitado no fundo de um velho cocho de cavalos, tendo apenas formigas como companhia. Ele conseguiu escapar duas vezes, uma delas entrando por um túnel em uma casa próxima.

Seu maior "vício" ao se aproximar dos 90 anos, disse mais tarde, era falar consigo mesmo, em alusão ao tempo em que passou isolado.

Quando a democracia foi restaurada no país de cerca de 3 milhões de pessoas em 1985, Mujica foi libertado e voltou à política, tornando-se gradualmente uma figura proeminente da esquerda.

Ele atuou como ministro da Agricultura na coalizão de centro-esquerda de seu antecessor, o presidente Tabaré Vázquez, que o sucederia de 2015 a 2020.

A base de apoio de Mujica era a esquerda, mas ele mantinha um diálogo fluido com os oponentes de centro-direita, convidando-os para os tradicionais churrascos em sua casa.

"Não podemos fingir que concordamos em tudo. Temos que concordar com o que existe, não com o que gostamos", disse.

Ele acreditava que as drogas deveriam ser descriminalizadas "sob estrito controle do Estado" e que a dependência deveria ser tratada.

"Não defendo o uso de drogas. Mas não posso defender (a proibição) porque agora temos dois problemas: a dependência de drogas, que é uma doença, e o narcotráfico, que é pior", disse ele.

Ao se aposentar, ele permaneceu resolutamente otimista.

"Quero transmitir a todos os jovens que a vida é bela, mas ela se desgasta e você cai", disse ele após um diagnóstico de câncer.

"A questão é recomeçar toda vez que você cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança."

(Reportagem de Helen Popper e Lucinda Elliott; reportagem adicional de Raul Cortes e Sarah Morland)