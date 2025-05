Mujica criticou Milei e elogiou Brasil dias antes de morrer: 'Uma potência'

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica criticou o presidente da Argentina, Javier Milei, e elogiou o Brasil em uma entrevista publicada no último dia 2. Hoje, o uruguaio morreu vítima de complicações de um câncer no esôfago.

O que aconteceu

Mujica disse que Milei não parece um presidente latino-americano. "É um contrapeso muito negativo. É como se fosse um governante, mais ou menos, dos EUA, não da América Latina", afirmou, em entrevista à rádio uruguaia Sarandí.

Ele também projetou o Brasil na geopolítica mundial. "Será uma grande potência, inequivocadamente. Pela forma de crescer, pelos recursos, pelas dimensões que tem e por alguns outros fatores", analisou.

Uruguaio estava em cuidados paliativos após suspender o tratamento contra o câncer. Em uma entrevista coletiva, Mujica disse que descobriu o tumor em um exame de rotina, e que sua saúde ficou "muito comprometida". O ex-presidente também sofria de Síndrome de Strauss, uma doença imunológica crônica.

Ex-presidente citou a amizade com Lula (PT), mas criticou a dependência do Uruguai com o Brasil. "Nós vendemos mais para São Paulo do que para qualquer país europeu. Vendemos cada coisa ao Brasil que não dá para acreditar", afirmou.

Governo brasileiro lamentou a morte de Mujica. Em nota oficial, o Itamaraty classificou o uruguaio como um grande amigo do Brasil. A Argentina não havia se manifestado até a publicação desta nota.