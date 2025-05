Mujica comparou Milei a Hitler e viu eleição 2024 como prêmio de despedida

Pepe Mujica, que morreu hoje aos 89 anos, criticou a eleição de Javier Milei na Argentina em 2024, a quem ele comparou ao líder do nazismo Adolf Hitler, mas celebrou a vitória de seu aliado Yamandú Orsi ao posto de chefe de Estado do Uruguai. As declarações foram dadas à AFP, em uma de suas últimas entrevistas, em novembro passado.

O que aconteceu

Mujica disse que vitória de Milei para presidente da Argentina foi uma "loucura" cometida pelos argentinos. O ex-presidente uruguaio afirmou que, "em geral, as coisas não acontecem do nada" e que a ascensão de Milei foi resultado da hiperinflação no país.

Para ele, o que ocorreu com o país vizinho é "uma nova lição histórica" do que "a hiperinflação é capaz de fazer com o povo", que em períodos de desespero econômico recorrem à extrema-direita, a exemplo da Alemanha na década de 1930. Nesse sentido, Mujica destacou que os alemães apoiaram Hitler devido ao caos econômico vivenciado pelo país no século passado, o que teria ocorrido agora na Argentina.

O único animal que tropeça várias vezes no mesmo obstáculo é o ser humano. A República de Weimar sucumbiu e as pessoas votaram no Hitler por um processo de hiperinflação. E a Alemanha era um país mais culto, mais sofisticado da Europa e o povo alemão desesperado fez uma barbaridade. Bem, o povo argentino também fez uma barbaridade.

-- Pepe Mujica

Mujica viu vitória de Orsi, que marcou retorno da esquerda ao poder no Uruguai, como um prêmio de despedida. "Tem algo de um sabor agradável, um pouco como um premio de despedida".

Expoente da política latino-americana, Pepe afirmou não enxergar a si mesmo como um "fenômeno". "Sou um tipo comum, com algumas excentricidades, entre elas, meu estoicismo. Sou um bicho raro porque não me adapto à sociedade consumista na qual vivo, eu sou um homem velho simples".

Me sinto grato, a vida me deu muitíssimo. Você pode ver a simplicidade com que eu e minha esposa vivemos, mas não é pobreza.

Mujica estava sob cuidados paliativos

Político havia decidido suspender tratamento de câncer no esôfago. Em janeiro deste ano, ele anunciou que a doença se espalhou para outros órgãos, como o fígado.

Pepe encarava a morte com naturalidade. "É preciso morrer. Pertencemos ao mundo dos vivos, nascemos destinados a morrer. Por isso a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida a morte rondou a cama, desta vez parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece", afirmou.

Ex-presidente mantinha discurso otimista e incentivava a juventude. "Vou continuar militando com meus companheiros, fiel à minha forma de pensar, com minhas verduras e com minhas galinhas. Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda, mas se desgasta. A questão é recomeçar a cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança", declarou após o anúncio da doença.