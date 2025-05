Frases de Pepe Mujica: veja 10 mensagens eternizadas pelo líder uruguaio

Morreu hoje o ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, aos 89 anos. O líder uruguaio que, na juventude, se juntou à luta armada contra a ditadura cívico-militar uruguaia (1973-1985), foi um dos políticos latino-americanos mais influentes das últimas décadas.

Diversas frases e pensamentos marcaram sua carreira política. Veja abaixo uma seleção de 10 mensagens que ficaram eternizadas.

1. "Eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve. Vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem minha liberdade."

2. "Não é bonito legalizar a maconha, mas pior é dar pessoas ao narcotráfico. O único vício saudável é o amor."

3. "O casamento gay é mais velho do que o mundo. Tivemos de Júlio César a Alexandre, o Grande. Dizem que é moderno e é mais antigo do que todos nós. É uma realidade objetiva. Existe. E não legalizar seria torturar as pessoas desnecessariamente."

4. "Legalizando e intervindo, é possível conseguir que muitas mulheres voltem atrás em sua decisão, sobretudo aquelas de setores mais humildes ou que estão sozinhas." (sobre a legalização do aborto em 2012).

5. "Somos meio vagabundos, não gostamos tanto de trabalhar. (...) Ninguém morre por excesso de trabalho, mas não é um país corrupto, somos um país decente."

6. "Essa velha é pior que o caolho. O caolho era mais político, ela é mais teimosa." (Na ocasião, ele se referia à ex-presidente da Argentina, Cristina Fernández Kirchner, e seu falecido marido, Néstor Kirchner).

7. "Eu acho que nós estamos sendo usados como ratinhos de laboratório. Por que a Philip Morris está prestando tanta atenção em um país tão pequeno? Eu tenho certeza que eles vendem mais cigarros em qualquer bairro de Nova York do que no Uruguai."

8. "Tive que aguentar 14 anos em cana (...) Nas noites que me davam um colchão, eu me sentia confortável. Aprendi que, se você não pode ser feliz com poucas coisas, não vai ser feliz com muitas coisas. A solidão da prisão me fez valorizar muitas coisas."

9. "O que é que chama a atenção mundial? Que vivo com pouco, em uma casa simples, que ando em um carrinho velho, essas são as notícias? Então este mundo está louco, porque o normal surpreende."

10. "Sim, eu estou cansado, mas isso não para até o dia em que me coloquem em um caixão ou quando eu for um velho esquecido."