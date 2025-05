'Ideal para transporte rápido': conheça mochila 'astronauta' para pet

O Guia de Compras UOL encontrou uma mochila que pode deixar o transporte do seu pet mais estiloso. O produto promete ser respirável e tem um design que lembra o traje espacial de astronautas.

Quem comprou recomenda que a mochila seja usada para distâncias menores, a exemplo de consultas no veterinário, e para animais de pequeno porte. Portanto, é bom ter atenção com as medidas informadas pelo fabricante e com o peso do seu pet. Confira mais detalhes sobre o produto.

O que o fabricante diz sobre essa mochila

Tem duas alças acolchoadas reguláveis e uma alça de mão

Oito pontos de respiração, na parte da frente e lateral

Peso máximo: cachorro de 5 kg e gatos de 6,5 kg

Acompanha um tapete macio para ser posicionado no fundo da mochila

Cores do produto são enviadas de forma aleatória

O que diz quem a comprou

Essa mochila para pets tem nota média de 4,8 na Shopee — sendo cinco a máxima.

Deu certo para nós. Agora nossa pet vai para todo lado conosco, para mercado e lojas, sem ser barrada.

Robert

Bem bonita. Achei o material um pouco delicado, porém, como não é para uso frequente, acredito que não teremos problema. Meu gato é grande, mas pesa somente 4 kg.

Viviane

Chegou conforme o descrito e o material excelente. Nós [eu e minha gata] já estamos prontas para mais um passeio.

Eliana

Adorei. O material é bem resistente! Valeu a pena.

Mickaela

Pontos de atenção

As principais críticas são sobre o tamanho da mochila, que não comporta animais de médio e grande porte, segundo consumidores. Também há reclamações a respeito da falta de resistência do produto.

Ficou um pouco apertada para minha gatinha, ela tem 5 kg. Mas achei o material bom.

Elisângela

Funcional. O material não é tão resistente, então seu próprio felino pode danificar. É ideal para transporte rápido e fica desconfortável para animais de médio porte. A entrega foi rápida.

Daniela

Chegou antes do prazo e é de boa qualidade. O meu cachorro ficou um pouco apertado e não indico usar em distâncias longas, para não deixar o animal desconfortável.

Ana Lívia

