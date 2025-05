Cabe tudo mesmo? Testamos mochila para viajar viral que está por R$ 92

Vai viajar, mas a sua bolsa não é suficiente para levar tudo? O Guia de Compras UOL encontrou uma mochila que se tornou um sucesso nas redes sociais por conta da capacidade de guardar muitos itens, tendo até dez espaços internos e externos. O produto está custando a partir de R$ 92,05 na Amazon.

Segundo o fabricante, essa mochila possui compartimentos que comumente não se encontram em outros modelos, como espaço específico para calçados ou roupas sujas, um bolso antifurto e compartimento para notebook. Além disso, ela ainda pode ser uma boa opção como mala de mão em viagens de avião. Confira a seguir o nosso teste:

O que gostamos?

Espaçosa. Ela é bem maior que as mochilas convencionais na parte de dentro. Durante uma viagem de quatro a cinco dias, ela consegue levar tudo que preciso sem ter de apelar para uma segunda bolsa ou mochila. No geral, cabem de três a quatro variações de looks tranquilamente.

Versátil. Conta com dez espaços de armazenamento internos e externos. Do lado de fora, a mochila vem com sete divisões, sendo duas delas com proteção contra água.

Espaços mais do que úteis. Vale destacar três opções de compartimentos na mochila que não são comuns de encontrar em outros modelos.

Especial para sapatos ou roupas sujas. Ele vem com abertura na parte inferior da mochila. O legal é que o item guardado não se mistura com o restante das roupas. Quem costuma passar muitos dias fora, pode até levar um tênis a mais para usar na academia, por exemplo. Compartimento para notebook com acabamento acolchoado e com proteção contra respingos. Ele vem na parte traseira da mochila, e comporta dispositivos de até 15 polegadas. Bolso antifurto localizado na parte traseira da mochila, ali onde colocamos nas costas mesmo. É ideal para levar celular ou documentos importantes de forma mais segura.

Mochila fica compacta depois de fechada Imagem: Ana Carolina Cardoso Compartimento separado para sapatos Imagem: Ana Carolina Cardoso Proteção contra chuva. No teste, a bolsa passou por algumas chuvas fortes, mas o interior não ficou molhado. Vale dizer que a parte interna das alças e a parte que fica encostada nas costas não são do mesmo material, então é importante deixar secar um pouco antes de usar novamente.

Conforto. Como as alças são ajustáveis e acolchoadas, a mochila proporciona conforto nos ombros. E, com o fecho auxiliar na parte de trás, ela fica bem acomodada nas costas, e ajuda a aliviar o peso na coluna.

Compacta. Apesar de comportar bastante coisa, ela ainda é uma mochila que não é gigante. Ela coube sem problemas no bagageiro do ônibus e no avião (coube também embaixo do banco da aeronave).

Boa também para o dia a dia. A bolsa comportou bem o notebook, carregador e fone, além da marmita e roupa de treino. Tudo separadinho nos compartimentos.

Entrada USB. Essa mochila conta com uma entrada USB para que você conecte um carregador portátil por dentro e consiga carregar seu telefone por fora, sem precisar ficar levando o carregador na mão. Não testamos essa funcionalidade, mas é legal saber que tem disponível.

Pontos de atenção

Resistência. No teste, foi possível observar que o material dela não é dos mais resistentes. Então, se você planeja carregar coisas pesadas, vale verificar antes se a alça e costura das laterais vão aguentar.

Transporte de calçados. O compartimento para calçados é separado, mas é importante dizer que ele ainda ocupa o espaço interno da mochila. Por isso, fica um certo volume. Logo, é ideal que você coloque os sapatos primeiro, e depois organize suas roupas dentro da mochila —assim você vai ter mais controle do espaço restante.

Quem pode gostar da mochila?

É uma boa escolha para quem quer viajar sem muitas bagagens, ou para quem vai fazer viagens de curto período. A mochila também é uma ótima opção para trajetos sem direito a mala de mão, já que como mochila ela pode ser transportada embaixo do banco, como item pessoal.

Também é recomendada para quem busca um modelo para o dia a dia que seja um pouco maior do que as mochilas tradicionais, que seja possível carregar mais do que só o notebook.

*Com informações de texto publicado em 28/05/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.