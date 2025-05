Conheça os 10 erros que podem levar a declaração do IR para a malha fina

O maior temor de quem faz a declaração do Imposto de Renda é cair na malha fiscal, mais popularmente conhecida como malha fina. Se o Fisco encontrar alguma inconsistência, a declaração é retida para uma investigação mais detalhada, o que pode provocar atraso na liberação da restituição ou até gerar imposto a pagar com multa.

Informações incompletas ou incorretas estão entre os principais erros que podem levar sua declaração de Imposto de Renda para a "malha fina". A Receita Federal cruza os dados informados na declaração com diversas fontes, como empresas, bancos, médicos e imobiliárias. Veja os dez erros mais comuns:

1 - Erros de digitação

Cuidado ao preencher os campos com os valores. Ao digitar R$ 300,00, por exemplo, não esqueça de colocar a vírgula antes dos centavos. Caso contrário, o programa transformará o número em R$ 30.000,00. Se uma despesa médica foi de R$ 300,00, mas você digitou R$ 30.000,00, o valor não será compatível com as informações declaradas pelo profissional responsável pelo procedimento. Este e outros casos de valores divergentes levam a declaração para a malha fina.

2 - Dados incompatíveis com os informes

Preencha os campos da declaração exatamente com os valores que estão nos informes de rendimentos. Os documentos são fornecidos pelo seu empregador, pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), pelo banco, plano de saúde, entre outros. A declaração ficará em malha fina até que o valor seja corrigido.

A maioria dos informes indica o campo correto onde o valor deve ser lançado na declaração. Basta seguir o que está no documento. Se você notar que o documento está incorreto, peça para a empresa ou instituição responsável pelo documento corrigir o valor e gerar um novo informe.

3 - Omitir rendimentos próprios ou de dependentes

Rendas de aluguel, de trabalho temporário ou autônomo precisam ser informadas, independentemente do valor. Se você declarar dependentes, não se esqueça de informar os eventuais rendimentos recebidos por eles, como aposentadoria, pensão alimentícia, bolsa de estudo ou estágio.

4 - Informar o mesmo dependente em mais de uma declaração

Casais que possuem um filho e declaram separadamente só podem colocá-lo como dependente na declaração de um dos cônjuges. Quem tem dois ou mais filhos pode optar por dividi-los entre as declarações, ou colocá-los todos numa só. A lógica é a mesma para outros dependentes.

Em caso de separação, e somente no ano do divórcio, o ex-casal pode declarar o mesmo filho como dependente nas duas declarações. Se o pai for responsável pelo pagamento de pensão alimentícia, pode colocar o filho simultaneamente como dependente e alimentando no ano do divórcio.

5 - Lançar despesas médicas indevidas ou sem comprovantes

Os gastos com saúde podem ser deduzidos integralmente do cálculo do IR, e, por isso, a fiscalização é maior neste caso. Somente lance as despesas que puderem ser legalmente comprovadas. Guarde todos os recibos por cinco anos a partir da data da entrega da declaração. Cuidado para não declarar despesas não dedutíveis, como gasto que tenha sido reembolsado pelo plano de saúde ou remédios comprados na farmácia, por exemplo.

6 - Confundir PGBL com VGBL

Muita gente confunde os dois modelos de plano de previdência. Somente as contribuições feitas a planos do tipo PGBL, fundo de pensão estatal ou FAPI, lançadas na ficha "Pagamentos Efetuados", podem ser deduzidas do cálculo do IR. Já o VGBL deve ser declarado como uma aplicação financeira e seu saldo é informado na ficha "Bens e Direitos".

7 - Atualizar o valor dos bens

Pessoa física pode optar pela atualização do valor dos bens imóveis informados na declaração do Imposto de Renda para o valor de mercado. Você pode pagar o Imposto de Renda de 4% sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor pago na compra desses imóveis.

A atualização do valor é permitida na reforma, ampliação ou construção do imóvel. Some os gastos efetuados na reforma com o valor do imóvel declarado no ano anterior.

Guarde recibos e notas fiscais que comprovem as despesas. Você também pode atualizar o valor do bem se ainda estiver pagando o financiamento do carro ou da casa. As prestações pagas no ano passado devem ser somadas ao valor do bem que constava na declaração do ano anterior.

8 - Inquilino não declarar o aluguel pago

Não é apenas o proprietário do imóvel que deve informar a renda recebida de aluguéis. O inquilino também é obrigado a declarar os aluguéis pagos na ficha "Pagamentos Efetuados". A omissão da informação pelo inquilino pode gerar uma multa de 20% sobre o valor do aluguel pago e não declarado.

9 - Omitir compra e venda de bens dentro do mesmo ano

Se comprou e vendeu um bem (como um carro) dentro do mesmo ano, a transação precisa constar da declaração do IR. Você terá que preencher a ficha de "Bens e Direitos" com os dados do bem, do vendedor e do comprador, além de informar na "discriminação" os valores de compra e de venda.

Porém, nos campos "Situação em 31/12/2023" e "Situação em 31/12/2024" coloque valor zero. Caso o negócio tenha gerado ganho superior a R$ 35.000,00, o contribuinte também terá que preencher o GCAP 2024, que é um programa auxiliar da declaração do IR 2025, e recolher o imposto específico sobre o ganho de capital.

10 - Variação patrimonial incompatível com a renda

A Receita Federal parte do pressuposto de que o seu padrão de gastos deve ser compatível com a renda declarada. Imagine uma pessoa que declara um rendimento de R$ 60 mil no ano, mas informa a compra de um carro de R$ 100 mil à vista. Certamente chamará atenção do Fisco.