Lula: Mujica foi 'exemplo de que luta política e doçura podem andar juntas'

O presidente Lula (PT) lamentou a morte do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica. Com 89 anos, o político estava em cuidados paliativos após suspender o tratamento de um câncer no esôfago.

O que aconteceu

Lula recebeu a notícia na China, onde cumpre agendas de governo. "Amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu hoje, nos deixando cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da humildade e do desapego", disse.

Presidente exaltou a luta do uruguaio em defesa da democracia e da igualdade social. "Mujica combateu fervorosamente a ditadura que um dia existiu em seu país. Defendeu, como poucos, a democracia. E nunca deixou de militar pela justiça social e o fim de todas as desigualdades.

Sua grandeza humana ultrapassou as fronteiras do Uruguai e de seu mandato presidencial. A sabedoria de suas palavras formou um verdadeiro canto de unidade e fraternidade para a América Latina. E sua forma de compreender e explicar os desafios do mundo atual continuará guiando os movimentos sociais e políticos que buscam construir uma sociedade mais igualitária. Presidente Lula

Mujica e o presidente Lula tinham um forte laço de amizade. Em 2022, o ex-presidente uruguaio veio ao Brasil para participar do último ato de campanha do então candidato petista à Presidência da República em São Paulo.

Na ocasião, o uruguaio afirmou que a eleição de Lula seria um importante recado da democracia no continente. "É muito importante para a esperança [da América do Sul], mostrará que somos capazes de retornar", afirmou.

Os dois participaram juntos de uma entrevista coletiva antes de saírem em caminhada pela avenida Paulista. "Estou muito feliz de estar aqui com o nosso companheiro Pepe Mujica, um companheiro muito especial", disse Lula, abraçando o amigo.

Em dezembro do ano passado, Lula concedeu a maior honraria do Brasil a Mujica. O petista foi até a casa do uruguaio e entregou a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul: "Essa é a comenda mais importante do Brasil. Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica, não é pelo fato dele ter sido o presidente do Uruguai, é pelo fato dele ser um amigo", disse Lula, em encontro emocionado. "Eu digo sempre que a gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E eu posso dizer que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e com que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci", afirmou o presidente do Brasil, que chorou no encontro.