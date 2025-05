Lula: 'grandeza humana' de Mujica 'ultrapassou fronteiras'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou tristeza nesta terça-feira (13) pela morte do ex-presidente uruguaio José Mujica, a quem chamou de "figura excepcional".

"Sua grandeza humana ultrapassou as fronteiras do Uruguai e de seu mandato presidencial. A sabedoria de suas palavras formou um verdadeiro canto de unidade e fraternidade para a América Latina", manifestou Lula em comunicado.

"Sua forma de compreender e explicar os desafios do mundo atual continuará guiando os movimentos sociais e políticos que buscam construir uma sociedade mais igualitária", acrescentou o presidente brasileiro.

Na China, onde faz uma visita oficial, Lula lembrou seu encontro de dezembro com Mujica na residência do ex-presidente uruguaio. "Conheço muita gente, muitos presidentes, muitos políticos, mas nenhum deles se iguala à grandeza da alma de Pepe Mujica. Ele era uma figura excepcional", comentou, emocionado, no começo de uma entrevista coletiva em Pequim.

Lula informou que planeja viajar ao Uruguai para se despedir do amigo.

