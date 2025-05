'Farol da luta pela justiça social': políticos lamentam morte de Mujica

Do UOL, em São Paulo

Líderes mundiais lamentaram a morte do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, 89. Conhecido pelas políticas progressistas, o ex-guerrilheiro tratava um câncer no esôfago.

O que disseram

Alberto Fernández, ex-presidente da Argentina, afirmou que o mundo fica mais triste e fraco. "Um exemplo de austeridade em uma sociedade que recompensa aqueles que acumulam fortunas. Sem sê-lo, ele foi o melhor dos cristãos. Sem Francisco e Pepe, o mundo fica mais triste e fraco. Minha memória estará sempre com esse grande uruguaio", publicou.

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, lamentou a morte de Pepe Mujica. "Sentiremos muita falta de você", publicou Orsi. Nas redes sociais, o presidente também escreveu que sentirá falta de Mujica. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo".

Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, disse que a América Latina está de luto. O líder cocaleiro escreveu que vai sempre lembrar dos conselhos de Mujica com experiência e sabedoria. "Estamos profundamente tristes com o falecimento do meu irmão Pepe Mujica. Lembro-me sempre dos seus conselhos cheios de experiência e sabedoria. Ele era um fervoroso defensor da integração e da grande pátria. Seus ensinamentos e seu grande exemplo permanecem. Estendo minhas condolências à família, aos colegas ativistas e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto", disse.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia, descreveu Mujica como um grande revolucionário. "Adeus amigo. Espero que um dia a América Latina tenha um hino, espero que um dia a América do Sul se chame: Amazônia. Hoje acredito firmemente que o projeto de integração latino-americana passa pela construção, como a União Europeia, de uma União Grancolombiana, que no coração da América Latina e do Caribe dê o passo decisivo para a integração", escreveu.

"Lutou e viveu", disse o presidente da Espanha, Pedro Sánchez. "Um mundo melhor. Foi nisso que Pepe Mujica acreditou, lutou e viveu. A política faz sentido quando é vivida assim, com o coração. Meu mais profundo carinho à sua família e ao Uruguai. Eterno, Mujica", publicou.

Luis Arce, presidente da Bolívia, disse que Mujica foi um verdadeiro farol de esperança. "Com o coração profundamente triste, nos despedimos do nosso irmão e camarada José "Pepe" Mujica, um verdadeiro farol de esperança, humildade e luta pela justiça social. Sua vida foi um testemunho de rebelião e amor ao seu povo", escreveu.

Claudia Sheinbaum, presidente do México, chamou Mujica de exemplo mundial. "Lamentamos profundamente a morte do nosso querido Pepe Mujica, um exemplo para a América Latina e o mundo inteiro por sua sabedoria, consideração e simplicidade. Expressamos nossa tristeza e condolências à família, amigos e ao povo do Uruguai."

Luis Arce, ex-presidente da Bolívia, lamentou o ocorrido. "Pelo falecimento do ex-presidente José Mujica, meus respeitos e saudações ao seu partido político, ao seu povo e à sua companheira de vida. Sinto vontade de destacar o bom e as coincidências. Fiquei, entre outras, com a imagem da viagem ao Brasil para a posse de Lula. Que descanse em paz"