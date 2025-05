Líder de facção religiosa e 'dono' do baile: quem era TH, morto pela PM

Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, foi morto em uma operação da PM na madrugada de hoje, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Ele era chefe de uma das maiores facções do estado e apontado como financiador de um baile famoso na Maré.

Quem era TH

Aos 36 anos, TH atuava como chefe do tráfico do TCP (Terceiro Comando Puro), segunda maior facção criminosa do RJ. Ele tinha ao menos oito mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico de drogas, homicídios e roubo, e estava foragido desde 2016.

TCP é a facção criminosa evangélica do Rio de Janeiro. O grupo disputa poder com o Comando Vermelho e as milícias na zona norte do Rio e é conhecido pela intolerância a religiões de matriz africana. Um dos símbolos usados pela facção é bandeira de Israel (leia mais aqui).

PM diz que TH estava "diretamente envolvido" na morte de dois agentes do Bope. Os policiais Jorge Henrique Galdino Cruz e Rafael Wolfgramm Dias morreram baleados durante uma operação na Maré em julho de 2024. O traficante era monitorado há oito meses, com apoio da Subsecretaria de Inteligência.

TH também é acusado pela morte de três militares e um engenheiro, atacado por entrar por engano na comunidade da Vila do João em 2016. Segundo as investigações, TH é uma das lideranças que ordenou que criminosos atirassem contra qualquer um que tentasse entrar na comunidade.

Com forte influência sobre a vida social da região, TH financiava o chamado Baile da Disney, uma das maiores festas da Maré. Segundo apuração do jornal Extra, o evento atraía multidões com shows de artistas populares e já teve a presença da influenciadora Deolane Bezerra, investigada após divulgar uma foto com um colar que seria de TH.

Há 10 anos, TH atuava como gerente do tráfico do Morro do Timbau, na Maré. À época, ele era apontado como homem de confiança do então líder da região, Marcelo Santos das Dores, o "Menor P", preso em 2014 pela Polícia Federal.

Traficante entrou para a cúpula da facção e, nos últimos anos, se tornou alvo de operações policiais de grande porte. Uma delas foi a segunda fase da Operação Maré, realizada em 2023, para investigar o treinamento de criminosos em comunidades da facção. Outra, foi a ocorrida na madrugada de hoje, considerada pelas autoridades um passo importante contra a TCP, que domina boa parte do território do tráfico no Rio.