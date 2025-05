Leão 14 ouviu ainda jovem previsão de que seria papa, revela seu irmão

Uma conhecida da família Prevost teria feito anos atrás uma "previsão" de que o jovem Robert —hoje o papa Leão 14— um dia seria o pontífice da Igreja Católica.

O que aconteceu

Revelação foi feita pelo irmão do papa. John Prevost contou à rede americana ABC News que uma vizinha fez o comentário a Robert ainda na infância.

Não sei quantas pessoas achariam isso interessante, mas quando ele estava na primeira série, uma mulher que vivia do outro lado da rua onde brincávamos [com outras crianças] disse que ele seria o primeiro papa americano. Na primeira série, disseram isso! John Prevost

Para o irmão de Leão 14, sua vocação religiosa era clara —até mesmo para o futuro papa— ainda naquela fase da vida. "Ele sabia desde aquela idade que ele seria um padre."

Devido à sua preparação para a vida religiosa, John conta que o irmão não passou muito tempo com a família na juventude. "Ele não estava por perto com frequência", relembrou, "porque depois da formatura da oitava série, ele foi imediatamente para o seminário".

Leão passou quatro anos no seminário agostiniano em Holland, no estado de Michigan, antes de frequentar a Universidade Villanova, também uma instituição de sua ordem. Apenas as férias de verão do futuro pontífice eram dedicadas à família desde a adolescência.

John Prevost não imaginava que o irmão se tornaria papa. "Eu continuava ouvindo que nunca haveria um papa americano por causa da política, e os EUA têm muito poder internacional, não precisam de poder também na Igreja. Então eu não esperava."

O Papa Leão 14 gesticula enquanto lidera uma audiência com representantes da mídia, no salão Paulo VI, no Vaticano, em 12 de maio de 2025 Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Ele confessou que começou a mudar de ideia ao ver reportagens na imprensa americana que apontavam seu irmão como um cardeal bem cotado no conclave. "Falei com ele na terça antes de ele ir ao conclave, e ele continuava dizendo 'não é verdade'. Então ele estava afastando [a possibilidade], esperando que passasse, mas não passou", revelou John.

John também contou que ele e outros familiares se emocionaram ao ouvir o nome do irmão anunciado na Basílica de São Pedro. Ele aguardava o anúncio após receber uma mensagem de texto que o avisava de que a fumaça branca havia saído da chaminé na Capela Sistina, sinalizando a escolha de um novo papa. O irmão de Leão 14 ainda acredita que o novo pontífice, assim como Francisco, defenderá os mais pobres.