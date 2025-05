Kim Kardashian chora em tribunal e perdoa ladrões em julgamento de roubo milionário em Paris

Kim Kardashian testemunhou nesta terça-feira (13) no julgamento dos acusados do roubo que foi vítima em Paris, em 2016. A influenciadora americana, que ficou célebre através do reality show que expunha sua família, chorou e disse que pensava que ia "morrer naquela noite".

Kim Kardashian chegou ao Tribunal de Paris por volta das 13h (hora local, 8 horas em Brasília) e depôs durante quase duas horas no Tribunal de Paris, de pé, mãos cruzadas, usando um longo vestido preto com ombreiras, um coque com duas mechas soltas e um colar com vários diamantes.

Curiosos, jornalistas de todo o mundo e fãs esperavam a influenciadora nas portas do tribunal. Ao chegar, ela acenou para a multidão.

"Gostaria de agradecer a todos, especialmente às autoridades francesas, por me permitirem testemunhar e contar a minha verdade", disse ela em seu discurso de abertura diante de um tribunal lotado.

A estrela de 44 anos então demonstrou sua emoção com algumas lágrimas antes de se recuperar.

O principal acusado, Aomar Aït Khedache, 69, escreveu uma carta, alguns meses depois do assalto em Paris, em outubro de 2016 com um pedido de desculpas, lida pelo juiz David De Paz.

"Senhora, após vê-la em um programa", depois de "ter visto sua emoção e percebido o dano psicológico que lhe causei, decidi lhe escrever", escreveu o acusado, que hoje sofre de problemas de audição e fala, e acompanha o julgamento pela tela do computador.

"Não para obter qualquer indulgência sua, assumo a responsabilidade pelo que fiz", mas para "vir até você como ser humano e dizer o quanto me arrependo das minhas ações", continua o texto da carta.

"Eu te perdôo", disse Kim Kardashian. Mas "isso não muda o trauma", completou. A influenciadora começou a chorar e enxugou as lágrimas. "Naturalmente, é muito comovente", disse, especialmente porque ela quer "se tornar advogada" e lutar pelos direitos dos presos nos Estados Unidos, afirmou. "Eu acredito em segundas chances", disse a estrela por meio de um intérprete e olhando de maneira solene para o reincidente, que entrou no tribunal se apoiando em uma bengala.

"Este perdão é como a luz do sol. Agradeço. Por 10 anos, o remorso e o arrependimento têm me desgastado, no verdadeiro sentido da palavra", escreveu Aomar Aït Khedache em um pedaço de papel lido pelo juiz.

O acusado admitiu ser um dos homens encapuzados que entraram no quarto do hotel de Kim na noite de 2 de outubro de 2016.

"Tenho filhos"

No início da audiência, o tribunal pediu que a influenciadora contasse o que aconteceu. "Eu costumava andar pelas ruas de Paris, mesmo por volta das 3 da madrugada. Sempre me senti segura na cidade; era um lugar mágico", conta. Mas depois desta Semana de Moda de 2016, "tudo mudou", diz enxugando as lágrimas com um lenço.

Ela conta que no dia do roubo, decidiu não sair do hotel depois da meia-noite e estava fazendo as malas para o voo de volta no dia seguinte.

"Ouvi passos na escada, chamei minha mãe, minha irmã, mas ninguém atendeu", relata. A porta do seu quarto se abriu e entraram dois homens armados, que ela confundiu com policiais ? os ladrões usavam uniformes da polícia ? e com eles, o recepcionista do hotel, algemado.

"Um dos homens me disse com sotaque francês 'ring, ring', mostrando seu dedo anelar", diz. Ela então percebeu que ele queria seu anel de noivado, um grande diamante avaliado em € 3,5 milhões que estava em seu criado-mudo.

Os ladrões pegam e então descobriram sua caixa de joias. "O grandão disse 'ah, ah!' como se estivesse feliz", lembra. O valor total do saque ? nunca encontrado ? foi de € 9 milhões.

"Me jogaram na cama, e o mais novo começou a amarrar minhas mãos. Eu estava completamente histérica, dizendo para o recepcionista: 'O que vai acontecer com a gente? Eles podem levar tudo, mas eu tenho que ir para casa. Tenho filhos, por favor?'", lembra, com a voz embargada novamente.

Medo de morrer

O juiz perguntou se ela em algum momento achou que iria morrer. "Com certeza, eu tinha certeza de que iria morrer", respondeu.

Os criminosos fugiram de bicicleta, após verem que o segurança tentou entrar em contato com Kim Kardashian.

Desde então, Kim Kardashian admite que sua vida não foi a mesma. Não há mais compartilhamento ao vivo de todos os seus movimentos nas redes sociais como antes, ela está sempre cercada por vários guarda-costas. "Não consigo dormir à noite se não tiver certeza de que meu pessoal de segurança não está presente em casa", afirmou.

No total, nove homens e uma mulher, que estão em liberdade, são julgados pelo Tribunal de Paris. Cinco dos réus são acusados ??de roubo organizado com ameaça de arma, sequestro e confinamento ilegal e podem pegar prisão perpétua. Os outros são acusados ??de cumplicidade em roubo ou posse ilegal de arma.

Além dos dez réus, um suspeito está doente demais para ser julgado neste momento e outro morreu, disseram os promotores. Os ladrões ficaram conhecidos como "vovôs ladrões", por fazerem parte de uma quadrilha composta majoritariamente por aposentados.

(Com AFP e Reuters)