JUBs futebol começa com destaque para a disputa feminina

13/05/2025 20h24

No Fut7, por exemplo, a Universidade de Fortaleza (Unifor) luta pelo tetracampeonato na modalidade. O técnico da equipe é também o treinador da seleção brasileira de futsal feminino: Wilson Sabóia, eleito melhor técnico de futsal do mundo. E no gramado, ele conta com atletas de nível alto, como Flávia Mayane, camisa 10 da Unifor e jogadora da seleção brasileira de futsal, que vê benefícios em competir em várias modalidades.

"É uma competição importante para defender o título. Entre o futsal e o fut7 muda um pouco. O futsal é um pouco mais dinâmico, a gente pega muito na bola, mas a gente consegue, por exemplo, trazer para o campo a questão dos mini jogos, e aqui do campo a gente leva para o futsal a necessidade de ter um preparo físico. Aqui precisamos estar muito mais preparadas para jogar em um clima desses, de muito calor. Para as mulheres que sonham em jogar futebol, futsal, eu aconselho acreditar mesmo. Lutar, treinar, acreditar e, quando a oportunidade chegar, agarrar porque vai dar certo", declarou a atleta.

O Unifor estreou bem, com uma vitória de 8 a 1 sobre o Unicesumar (PR).

Uma das maneiras encontradas pela CBDU para aumentar a competitividade e reforçar a política de igualdade de gênero no esporte universitário é uma medida implementada pela entidade de condicionar os benefícios da hospedagem e alimentação para federações que inscreverem equipes femininas, não apenas masculinas. No entanto, ao inscrever pelo menos uma equipe feminina, a federação recebe o benefício, sem a necessidade de inscrever um time masculino.