Japonês SoftBank tem primeiro lucro anual em quatro anos

Por Anton Bridge

TÓQUIO (Reuters) - O japonês SoftBank divulgou nesta terça-feira seu primeiro lucro anual em quatro anos, provavelmente trazendo alívio aos investidores após a companhia embarcar em outra série de investimentos gigantescos em tecnologia.

O conglomerado sediado em Tóquio relatou um lucro de 1,15 trilhão de ienes (US$7,78 bilhões) no ano encerrado em março, comparado a um prejuízo de 227,6 bilhões de ienes no ano anterior.

O número foi impulsionado pelos 517 bilhões de ienes registrados entre janeiro e março -- mais que o dobro do obtido no mesmo período do ano anterior -- devido ao forte desempenho das participações em telecomunicações e às maiores avaliações em suas startups em estágio avançado.

A reviravolta ilustra o risco e a recompensa da abordagem do SoftBank de investir em empresas de tecnologia de alto crescimento. Entre os exemplos estão o investimento de sucesso no líder chinês de comércio eletrônico Alibaba Group. e a falência da startup norte-americana de escritórios WeWork.

O SoftBank está no meio de sua maior onda de gastos desde o lançamento de seus Vision Funds, em 2017 e 2019, desta vez visando empresas que considera líderes no desenvolvimento de inteligência artificial.

Em março, o grupo anunciou que iria adquirir a empresa norte-americana de design de semicondutores Ampere, por US$6,5 bilhões, e anunciou um novo investimento de até US$30 bilhões na OpenAI, fabricante do ChatGPT.

O SoftBank também está liderando o financiamento para o "Stargate" -- um projeto de US$500 bilhões para desenvolver data centers nos Estados Unidos. De acordo com o grupo, a maior parte do dinheiro viria de credores em esquemas de financiamento de projetos.

A escala dos compromissos levou analistas e investidores a questionarem a capacidade do SoftBank de resistir à volatilidade do mercado provocada pelas novas tarifas dos EUA.

O SoftBank identificou mais de 100 locais potenciais para o Stargate, mas ainda está realizando a devida diligência e, portanto, é muito cedo para iniciar discussões sobre financiamento com credores, disse o diretor financeiro Yoshimitsu Goto, em entrevista coletiva em Tóquio.

"Não acho que nossos planos para o Stargate estejam sendo muito prejudicados pela situação das tarifas", disse Goto.

O Vision Fund 1 do SoftBank, que investe em startups em estágio avançado, registrou um ganho de investimento de 940 bilhões de ienes ao longo do ano, impulsionado por aumentos no valor justo de participações como na operadora TikTok Bytedance e na plataforma de comércio eletrônico Coupang.

Em contraste, seu Vision Fund 2, que investe em startups em estágio inicial, registrou perda de investimento de 526 bilhões de ienes.

(Reportagem de Anton Bridge)