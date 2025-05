Israel usa fome como 'arma de guerra' na Faixa de Gaza, denuncia ONG francesa

Em um relatório publicado na terça-feira (13) a ONG francesa Médecins du Monde (Médicos do Mundo, em tradução livre) alertou sobre a "desnutrição aguda" que "atinge com força total" a Faixa de Gaza, onde nenhuma ajuda humanitária entrou há dois meses devido ao bloqueio total imposto por Israel. A ONG denunciou o uso da fome como "arma de guerra", ressaltando que as "restrições intoleráveis" impostas pelas autoridades israelenses sobre a ajuda humanitária se agravaram desde 2 de março de 2025.

Em um relatório publicado na terça-feira (13) a ONG francesa Médecins du Monde (Médicos do Mundo, em tradução livre) alertou sobre a "desnutrição aguda" que "atinge com força total" a Faixa de Gaza, onde nenhuma ajuda humanitária entrou há dois meses devido ao bloqueio total imposto por Israel. A ONG denunciou o uso da fome como "arma de guerra", ressaltando que as "restrições intoleráveis" impostas pelas autoridades israelenses sobre a ajuda humanitária se agravaram desde 2 de março de 2025.

"O bloqueio total imposto por Israel priva 2 milhões de pessoas de todos os recursos essenciais", destacou a ONG. A situação crítica afeta principalmente bebês e mulheres grávidas e lactantes.

Em 2024, cerca de um em cada quatro bebês menores de um ano e 19% das mulheres grávidas e lactantes foram diagnosticados com desnutrição aguda. Em menos de um ano e meio, os índices de desnutrição em Gaza atingiram níveis semelhantes aos de países enfrentando crises alimentares de longa duração, afirmou a Médecins du Monde em seu relatório.

A fome generalizada é atribuída às decisões das autoridades israelenses de permitir ou bloquear a ajuda humanitária. A ONG lembrou que o esgotamento das reservas alimentares, a destruição das infraestruturas agrícolas e o saque de comboios humanitários resultaram em uma grave escassez de alimentos e uma alta nos preços, que causou um acesso limitado aos produtos essenciais.

"Desafio" para comer e beber

A organização relatou testemunhos de suas equipes operando nos últimos centros de saúde ainda abertos em Gaza. Sob anonimato, uma enfermeira da Médecins du Monde contou sobre o caso de uma menina de 4 anos com desnutrição aguda. "A perda significativa de cabelo era o sintoma mais marcante e devastador de sua condição", contou a enfermeira, emocionada. "Seus cabelos caíam em tufos, deixando seu couro cabeludo quase nu. Com sua aparência frágil, ela parecia uma pessoa idosa que passou por quimioterapia. Essa cena foi chocante e dolorosa, não apenas para mim, mas também para sua mãe", declarou.

Após 15 meses de ofensiva israelense em Gaza, Safaa Abed, uma estudante de 21 anos, também relatou ter perdido 5 kg, assim como seus pais, que perderam cerca de 20 kg. "Temos que lutar todos os dias para ter ao menos uma refeição, e em pequenas quantidades", disse Safaa, residente em Gaza, em entrevista ao site francês Franceinfo.

Ela relatou que fazer pão se tornou um "verdadeiro desafio", pois não há gás para cozinhar. "Temos que queimar tudo o que encontramos, mesmo que isso nos cause problemas respiratórios, pois não há madeira para o fogo", lamentou.

O acesso à água também é um "desafio". "Meu irmão mais novo e minha sobrinha vão até um ponto de água de madrugada, tentando evitar as longas filas. Eles até fizeram amizade com o proprietário", contou Safaa. Durante a noite, ela sonha com uma mesa cheia de comida e uma refeição quente e saborosa.

No relatório, a ONG Médecins du Monde faz um apelo aos líderes mundiais a intervir imediatamente contra as graves violações do direito internacional humanitário.

