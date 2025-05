Isabel Veloso diz estar em remissão do câncer; o que isso significa?

A influenciadora Isabel Veloso, 18, revelou aos seguidores que seu câncer entrou em remissão.

O que é remissão?

Estar em remissão significa mostrar bons sinais de melhora clínica. "Podemos dizer isso quando o paciente não tem mais manifestações no tumor que originou o tratamento", explicou o oncologista Tiago Cordeiro Felismino, clínico no A.C. Camargo Cancer Center, em entrevista a VivaBem em janeiro sobre o tema.

Para estar em remissão são necessários três fatores. Os sintomas precisam ter acabado (como dores e sangramentos), desaparecimento total ou parcial do tumor nos exames de imagem e marcador tumoral normalizado nos exames de sangue.

Remissão é diferente de estar curado. "O critério de cura depende do tipo de tumor. Se for agressivo, o paciente pode ser considerado curado em cerca de três anos, porque se não voltou, as chances são muito pequenas. Se não for, demora mais para essa declaração", explicou Felismino na ocasião.

A cura só acontece, clinicamente falando, após um longo período sem qualquer sintoma do câncer. É necessária, segundo o AC Camargo Cancer Center, a inexistência de qualquer sinal da doença por pelo menos cinco anos (a depender do tumor) para se constatar a cura —já que parte dos tumores voltam dentro desse intervalo.

Veloso foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin em 2021 e estava em tratamento paliativo até então. A influenciadora explicou nas redes sociais que foi até o hospital para descobrir se poderia fazer um transplante de medula óssea. O procedimento, segundo ela, poderá ser realizado em breve. "Meu Deus, gente! Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa... Já estou com os papéis da compatibilidade também, estou muito feliz", disse.

Ela afirmou que o resultado de um exame mostrou que sua irmã é 50% compatível com a sua medula. Agora, ela será encaminhada para Curitiba e fará mais exames para determinar se ela realizará o transplante com a irmã ou se deve entrar na fila de doadores.