Índices acionários da China oscilam pouco com diminuição do otimismo sobre tarifas

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China registraram ganhos marginais nesta terça-feira, enquanto as ações de Hong Kong caíram, uma vez que a euforia inicial em relação a uma trégua comercial entre a China e os Estados Unidos, envolvendo a redução e o adiamento de tarifas, cedeu lugar à cautela.

Um acordo entre autoridades norte-americanas e chinesas após as negociações do fim de semana em Genebra levou a uma recuperação dos mercados globais e do dólar. Entretanto, os temores de que novas negociações podem ser difíceis ainda persistiam e pesavam sobre o sentimento dos investidores.

O índice CSI300 subiu 0,15%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,17%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 1,87%, recuando de uma máxima de seis semanas.

O acordo comercial superou as expectativas do mercado, mas os investidores estavam confusos e preocupados com as mudanças que podem ocorrer após a "paz temporária", disseram analistas do Jefferies em uma nota.

"Os investidores institucionais estão se tornando mais cautelosos", e as chances de apoio de Pequim nos próximos meses podem cair após o resultado comercial inesperadamente positivo, disseram eles.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, falando após conversas com autoridades chinesas em Genebra, disse na segunda-feira que as partes haviam concordado com uma pausa de 90 dias nas medidas comerciais do tipo "olho por olho".

Os EUA reduzirão as tarifas impostas em abril sobre as importações chinesas para 30%, de 145%, e as tarifas chinesas sobre as importações dos EUA cairão para 10%, de 125%, disseram as partes na segunda-feira.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,3%, a 38.494 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,87%, a 23.108 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,17%, a 3.374 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,15%, a 3.896 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,04%, a 2.608 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,95%, a 21.330 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,13%, a 3.881 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,43%, a 8.269 pontos.

(Por redações de Hong Kong e Xangai)