Índice de aprovação de Trump sobe a 44%; norte-americanos se preocupam menos com recessão

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu esta semana, conforme os norte-americanos se preocuparam menos com a forma como ele lida com a economia e com as perspectivas de uma recessão, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos encerrada na terça-feira.

A pesquisa de dois dias mostrou que 44% dos entrevistados aprovaram o desempenho do líder republicano, acima dos 42% de uma pesquisa anterior da Reuters/Ipsos realizada entre 25 e 27 de abril. A pesquisa teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais.

A aprovação da gestão econômica de Trump subiu de 36% para 39%.

Trump começou seu mandato com um índice de aprovação de 47% e viu sua popularidade cair à medida que os norte-americanos se preocupavam com uma série de guerras comerciais que ele iniciou desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro.

As medidas de Trump para elevar as tarifas a níveis históricos sobre os principais parceiros comerciais, principalmente a China, alimentaram as quedas do mercado de ações, com muitos economistas prevendo a iminência de uma recessão.

Nas últimas semanas, Trump diminuiu a intensidade de suas ações comerciais e anunciou na manhã de segunda-feira que estava reduzindo as tarifas sobre a China. O índice de referência de ações S&P 500 está cerca de 17% acima de seu fechamento mais baixo no segundo governo de Trump, atingido logo depois que ele divulgou tarifas abrangentes.

Entre o público, as preocupações com uma recessão também diminuíram, mas continuam altas.

Cerca de 69% dos entrevistados na nova pesquisa disseram estar preocupados com uma recessão, abaixo dos 76% de uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada de 16 a 21 de abril. A parcela que disse estar preocupada com o mercado de ações caiu de 67% para 60%.

Trump disse que a culpa pelos problemas econômicos do país deveria recair sobre o ex-presidente Joe Biden, seu antecessor democrata. A inflação aumentou durante o governo Biden em meio ao caos econômico global da pandemia da Covid-19, mas apresentou tendência de queda no final de sua Presidência. A inflação anual arrefeceu em abril, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira, embora economistas continuem a alertar que as ações comerciais de Trump provavelmente aumentarão os preços neste ano.

Na pesquisa Reuters/Ipsos, 59% dos entrevistados disseram que a culpa seria de Trump se a economia entrasse em recessão este ano, em comparação com 37% que disseram que a culpa seria de Biden.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online em todo o país, entrevistou 1.163 pessoas.